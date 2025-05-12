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المرأة
بعد خطوبتها من رجل أعمال.. ريان حركة تتحدث عن حفل زفافها وهل ستعتزل التمثيل؟
Lebanon 24
12-05-2025
|
10:34
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كشفت الفنانة
اللبنانية
ريان حركة
عن تفاصيل ارتباطها برجل الأعمال اللبناني سهيل سباعي، مشيرة إلى أن التحضيرات قائمة لحفل "كتب الكتاب"، يليه التحضير لحفل الزفاف المقرر إقامته في
لبنان
.
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وفي مقابلة مع موقع "فوشيا"، أوضحت ريان أن عرض الزواج جاء خلال زيارتها لعائلة خطيبها في
الولايات المتحدة
، بعد موافقة والدتها وإخوتها، مؤكدة أن العلاقة بينهما تطورت بشكل طبيعي وسريع خلال الأشهر الماضية.
وأشادت ريان بصفات خطيبها، قائلة: "هو شخص مرح ومهضوم، ناجح في عمله، وبيملك طاقة إيجابية. من أصغر رجال الأعمال بعمر الـ28، وقد أسس شركته الخاصة في ميامي، أميركا".
وأضافت: "كنا أصدقاء في فترة الدراسة، لكن علاقتنا العاطفية بدأت تتطور من حوالي سنة، ومن وقتها حسيت إنو هو الشخص الصح".
وحول إمكانية اعتزالها التمثيل بعد الزواج، نفت ريان ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أنها مستمرة في مشوارها الفني، لكنها تأخذ وقتًا حاليًا للتركيز على حياتها الجديدة، بانتظار عرض مسلسلها المرتقب "خطيئة أخيرة".
واختتمت حديثها قائلة: "الحياة بتمرّ بمراحل بتفرض علينا الغياب لفترة، بس كل شي بيرجع لمجراه الطبيعي".
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