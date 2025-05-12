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المرأة

تفاصيل تُكشف لأول مرّة.. من تسبب بانهيار زواج الأميرة ديانا؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:00
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كشفت الكاتبة الملكية الشهيرة إنغريد سيوارد، التي كانت صديقة مقربة للأميرة الراحلة ديانا وكتبت العديد من الكتب حول العائلة المالكة البريطانية، لأول مرة عن تفاصيل حول انهيار زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز. في حديثها، أوضحت إنغريد أن ديانا كانت تعتقد أن الأشخاص المحيطين بالأمير تشارلز هم من أسهموا في تدمير العلاقة، مشيرة إلى أن الأميرة أخبرتها قبل وفاتها المأساوية في 1997: "لم تكن كاميلا هي من دمّر زواجنا، بل المحيطون بتشارلز".
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أضافت سيوارد أنها لم تفهم هذا التعليق في وقتها، لكنها الآن تدرك معناه. كما تذكرت تعليق والد ديانا الذي قال إن الضغوط التي مارسها المحيطون بالعائلة المالكة كانت أحد الأسباب الرئيسية لمعاناتها. وتأكيداً على ذلك، قالت سيوارد: "هاري محق تماماً في شكواه عنهم"، في إشارة إلى ما ورد في مذكرات الأمير هاري الأخيرة. (سيدتي)
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