تفاصيل تُكشف لأول مرّة.. من تسبب بانهيار زواج الأميرة ديانا؟

Advertisement

كشفت الكاتبة الملكية الشهيرة ، التي كانت صديقة مقربة للأميرة الراحلة ديانا وكتبت العديد من الكتب حول ، لأول مرة عن تفاصيل حول انهيار زواج من . في حديثها، أوضحت إنغريد أن ديانا كانت تعتقد أن الأشخاص المحيطين بالأمير هم من أسهموا في تدمير العلاقة، مشيرة إلى أن الأميرة أخبرتها قبل وفاتها المأساوية في 1997: "لم تكن كاميلا هي من دمّر زواجنا، بل المحيطون بتشارلز".أضافت أنها لم تفهم هذا التعليق في وقتها، لكنها الآن تدرك معناه. كما تذكرت تعليق والد ديانا الذي قال إن الضغوط التي مارسها المحيطون بالعائلة المالكة كانت أحد الأسباب الرئيسية لمعاناتها. وتأكيداً على ذلك، قالت سيوارد: "هاري محق تماماً في شكواه عنهم"، في إشارة إلى ما ورد في مذكرات الأمير هاري الأخيرة. (سيدتي)