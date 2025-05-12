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المرأة
خسرت 72 كيلوغراماً من وزنها.. ممثلة تركية تُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد (صور)
Lebanon 24
12-05-2025
|
23:36
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تصدرت الممثلة
التركية
أسين جوندوغدو
مواقع التواصل الاجتماعي
وذلك بعدما كشفت عن التغير اللافت في ملامحها إثر خسارتها 72 كيلوغراماً من وزنها.
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وظهرت جوندوغدو في أحدث صورها التي نشرتها من مدينة كاستامونو، بإطلالة لافتة أظهرت مدى التغيير الجذري الذي طرأ على شكلها بعد خضوعها لعملية تصغير المعدة.
الممثلة المعروفة بأدوارها في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، مثل "الحياة أحياناً حلوة"، و"العروس الجديدة"، و"لن أتركك لهم"، كانت قد بدأت رحلتها في فقدان الوزن بعد محاولات طويلة وتجارب متعددة لم تحقق النتيجة المرجوة.
ورغم الصعوبات، قررت جوندوغدو إجراء عملية جراحية مخصصة لإنقاص الوزن، لتتحول بعدها من 138 كيلوغراماً إلى 66 كيلوغراماً، بمساعدة نظام غذائي منضبط واستمرارية في الالتزام.
وأثارت أحدث صورة لجوندوغدو على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، إذ عبّر متابعوها عن دهشتهم من حجم التغيير، كما أشاد عدد كبير من زملائها بإرادتها القوية وقدرتها على الالتزام بنمط حياة جديد وصحي.
ولم يكن فقدان الوزن وحده هو ما لفت الأنظار، بل قدرة الممثلة على الحفاظ على مظهرها الرشيق واستمرارها في مشاركة جمهورها بكل تفاصيل هذا التحول الإيجابي، ما جعلها مصدر إلهام للعديد من متابعيها.(24)
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