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المرأة
أجرها "غالي جداً".. هذا ما كشفه طارق العريان عن زوجته
Lebanon 24
13-05-2025
|
01:40
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أعلن المخرج
طارق العريان
تفاصيل جديدة ومفاجآت تتعلق بالتحضيرات وكواليس اختيار أبطال الجزء الثاني من فيلم "
السلم والثعبان
"، وذلك خلال لقاء صحافي.
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وأكد
العريان
أن تصوير النسخة الجديدة من الفيلم انطلق بالفعل، موضحاً أن الفنان
ظافر العابدين
يشارك في العمل ليس كضيف شرف، بل في دور محوري ضمن سياق الأحداث.
وأوضح العريان أن الجزء الثاني لا يُعد استكمالاً لقصة الشخصيات في الجزء الأول، بل استكمالاً لفكرة الفيلم بعد مرور عشر سنوات على الزواج، ولكن بشخصيات جديدة. وكشف أن الفنانة
أسماء جلال
ستكون البطلة الرئيسية في الفيلم، وذلك بعد اعتذار
منة شلبي
لأسباب خاصة بها.
وأضاف أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية الرومانسية، ويتميز بعمق أكبر من الجزء الأول، لأن الشخصيات تطورت ونضجت مع مرور الزمن، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وحول مشاركة زوجته
نيكول سعفان
في الفيلم، قال العريان إنها ستظهر في جميع أعماله المستقبلية بطريقة "مفاجئة"، وعلّق مازحاً على أجرها: "غالية جداً".
من جانبها، أعربت نيكول سعفان عن حماستها الشديدة للمشاركة في الجزء الثاني من "السلم والثعبان"، ووصفت الفيلم بأنه "أيقوني"، مؤكدة أنها قرأت السيناريو مع طارق العريان وتشعر بثقة في أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور.(نواعم)
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