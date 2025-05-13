أجرها "غالي جداً".. هذا ما كشفه طارق العريان عن زوجته

Advertisement

أعلن المخرج تفاصيل جديدة ومفاجآت تتعلق بالتحضيرات وكواليس اختيار أبطال الجزء الثاني من فيلم " "، وذلك خلال لقاء صحافي.وأكد أن تصوير النسخة الجديدة من الفيلم انطلق بالفعل، موضحاً أن الفنان يشارك في العمل ليس كضيف شرف، بل في دور محوري ضمن سياق الأحداث.وأوضح العريان أن الجزء الثاني لا يُعد استكمالاً لقصة الشخصيات في الجزء الأول، بل استكمالاً لفكرة الفيلم بعد مرور عشر سنوات على الزواج، ولكن بشخصيات جديدة. وكشف أن الفنانة ستكون البطلة الرئيسية في الفيلم، وذلك بعد اعتذار لأسباب خاصة بها.وأضاف أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية الرومانسية، ويتميز بعمق أكبر من الجزء الأول، لأن الشخصيات تطورت ونضجت مع مرور الزمن، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور.وحول مشاركة زوجته في الفيلم، قال العريان إنها ستظهر في جميع أعماله المستقبلية بطريقة "مفاجئة"، وعلّق مازحاً على أجرها: "غالية جداً".من جانبها، أعربت نيكول سعفان عن حماستها الشديدة للمشاركة في الجزء الثاني من "السلم والثعبان"، ووصفت الفيلم بأنه "أيقوني"، مؤكدة أنها قرأت السيناريو مع طارق العريان وتشعر بثقة في أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور.(نواعم)