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المرأة

هل ارتبطت دينا الشربيني رسميا؟ فنانة شهيرة تكشف الحقيقة

Lebanon 24
13-05-2025 | 04:08
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تطرقت الفنانة المصرية ميمي جمال للشائعات التي تلاحق النجمة دينا الشربيني مع النجم شريف سلامة بعد نجاح مسلسلهما "كامل العدد"، والحديث عن علاقة حب تربطها بالنجم كريم محمود عبدالعزيز، وهو ما نفاه الأخير نفياً قاطعاً.
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وأكدت ميمي جمال خلال لقائها في بودكاست "على الهادي فالكلام"، أن دينا الشربيني تعرّضت للظلم بسبب كثرة الشائعات التي تلاحقها والتي لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أنها سألتها عن الأمر أثناء تصويرهما سوياً مسلسل "كامل العدد" ونفت كل تلك الشائعات.

وتابعت: "كنت بصوّر معاها المسلسل "كامل العدد" وسألتها عن الشائعات، فقالت لي أنا مظلومة جداً، وماليش دعوة بده ولا بده، الناس أول ما يشوفوني قاعدة مع حد يفتكروا في علاقة بيني وبينه".

وأشارت النجمة المصرية إلى أنها تستغرب خروج شائعة ارتباط فنانة بفنان متزوج ولديه بنات، قائلةً: "قالوا إنها مرتبطة بكريم وميتهيأليش يعني، وميصحش يتقال عليهم كده لأنه متجوز وعنده بنات".

يُذكر أن دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تعاونا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عُرض العام الماضي وحققا معاً نجاحاً كبيراً، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وضم في بطولته كلاً من: ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي وغيرهم من الفنانين.(لها)
 
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