هل ارتبطت دينا الشربيني رسميا؟ فنانة شهيرة تكشف الحقيقة

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تطرقت الفنانة للشائعات التي تلاحق النجمة مع النجم بعد نجاح مسلسلهما "كامل العدد"، والحديث عن علاقة حب تربطها بالنجم ، وهو ما نفاه الأخير نفياً قاطعاً.وأكدت ميمي جمال خلال لقائها في "على فالكلام"، أن دينا الشربيني تعرّضت للظلم بسبب كثرة الشائعات التي تلاحقها والتي لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أنها سألتها عن الأمر أثناء تصويرهما سوياً مسلسل "كامل العدد" ونفت كل تلك الشائعات.وتابعت: "كنت بصوّر معاها المسلسل "كامل العدد" وسألتها عن الشائعات، فقالت لي أنا مظلومة جداً، وماليش دعوة بده ولا بده، الناس أول ما يشوفوني قاعدة مع حد يفتكروا في علاقة وبينه".وأشارت النجمة المصرية إلى أنها تستغرب خروج شائعة ارتباط فنانة بفنان متزوج ولديه بنات، قائلةً: "قالوا إنها مرتبطة بكريم وميتهيأليش يعني، وميصحش يتقال عليهم كده لأنه متجوز وعنده بنات".يُذكر أن دينا الشربيني وكريم تعاونا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عُرض العام الماضي وحققا معاً نجاحاً كبيراً، والعمل من تأليف ، وإخراج ، وضم في بطولته كلاً من: ، صلاح، ومريم الجندي وغيرهم من الفنانين.(لها)