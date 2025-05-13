بسبب هذه المسرحية.. انتقادات لاذعة تطال ممثلة لبنانية (صور)

تعرضت الممثلة المسرحية لحملة انتقادات واسعة شملت تحريضًا وتهديدات، على خلفية بعض العبارات الفلسفية في مسرحيتها "جوكينغ" التي تتناول "معاناة المرأة" في . ووفقًا لوسائل الإعلام، أثارت المسرحية جدلاً كبيرًا، رغم أنها ليست جديدة وتُعرض منذ عدة سنوات.هذا وانتقد فنانون ونقاد الحملة التي استهدفت ، مشيرين إلى أن الانتقادات تجاوزت حدود العمل الفني وتحولت إلى محاولة لـ"تكميم الأفواه والاعتداء على حرية التعبير".

وفي رد رسمي، دخلت قبل أيام على خط الأزمة وأكدت في بيان لها أن حرية التعبير الفني والفكري مصانة بموجب ، مشيرة إلى أنه من واجب الوزارة دعم الإبداع الثقافي والدفاع عنه ضد محاولات القمع أو التقييد."جوكينغ" تسلط الضوء على الخيانة والعنف والانتقام من خلال قصص أربع نساء يمثلن وجوهًا مختلفة من علي. ويعكس العمل في قالب بصري القيود المفروضة على المرأة في المجتمعات العربية، حيث عرضت المسرحية مؤخرًا في "دوار الشمس" في في 6 و8 أيار.