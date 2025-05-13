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المرأة
بسبب هذه المسرحية.. انتقادات لاذعة تطال ممثلة لبنانية (صور)
Lebanon 24
13-05-2025
|
08:04
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تعرضت الممثلة المسرحية
اللبنانية
حنان الحاج علي
لحملة انتقادات واسعة شملت تحريضًا وتهديدات، على خلفية بعض العبارات الفلسفية في مسرحيتها "جوكينغ" التي تتناول "معاناة المرأة" في
الشرق الأوسط
. ووفقًا لوسائل الإعلام، أثارت المسرحية جدلاً كبيرًا، رغم أنها ليست جديدة وتُعرض منذ عدة سنوات.
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هذا وانتقد فنانون ونقاد الحملة التي استهدفت
الحاج علي
، مشيرين إلى أن الانتقادات تجاوزت حدود العمل الفني وتحولت إلى محاولة لـ"تكميم الأفواه والاعتداء على حرية التعبير".
وفي رد رسمي، دخلت
وزارة الثقافة اللبنانية
قبل أيام على خط الأزمة وأكدت في بيان لها أن حرية التعبير الفني والفكري مصانة بموجب
الدستور اللبناني
، مشيرة إلى أنه من واجب الوزارة دعم الإبداع الثقافي والدفاع عنه ضد محاولات القمع أو التقييد.
"جوكينغ" تسلط الضوء على الخيانة والعنف والانتقام من خلال قصص أربع نساء يمثلن وجوهًا مختلفة من
حياة الحاج
علي. ويعكس العمل في قالب بصري القيود المفروضة على المرأة في المجتمعات العربية، حيث عرضت المسرحية مؤخرًا في "دوار الشمس" في
بيروت
في 6 و8 أيار.
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