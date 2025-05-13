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المرأة

عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:24
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احتفلت العائلة الملكية الأردنية مساء الاثنين بعقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل بن الحسين على السيد كريم المفتي، في قصر زهران العامر، وسط اهتمام واسع من المتابعين في الأردن والعالم العربي، حيث تصدّر اسم الأميرة الشابة محركات البحث بعد لحظات من إعلان الخبر.
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الأميرة عائشة، المولودة في 27 آذار1997، هي ابنة الأمير فيصل بن الحسين والأميرة عالية الطباع، وعمّها هو الملك عبد الله الثاني. تنتمي إلى عائلة ملكية عريقة، وهي الشقيقة الصغرى للأميرة آية والأمير عمر، وتوأم الأميرة سارة.
 
الأميرة عائشة والأمير فيصل
تميّزت الأميرة عائشة بمسيرتها الأكاديمية، إذ حصلت على درجة البكالوريوس في علم الجريمة مع مرتبة الشرف من جامعة "وستمنستر" البريطانية، قبل أن تتابع دراستها لتحصل على درجة الماجستير في القانون باختصاصات الدين والقانون والمجتمع من الجامعة ذاتها.
في عام 2020، انضمت إلى مؤسسة "أجيال السلام"، التي أسّسها والدها الأمير فيصل بن الحسين عام 2007، وتعمل فيها كمنسّقة للبحوث والتعليم والتوعية. وتُعنى مهامها بتنسيق الأنشطة التعليمية والبحثية، وتقديم الدعم في التخطيط للدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المعنية ببناء السلام.
 
من زفاف الأميرة عائشة بنت فيصل
جاءت أجواء الزفاف مفعمة بالأناقة والرقي، إذ استُخدم قصر زهران، الذي يُعدّ أحد رموز المناسبات الملكية في الأردن، كخلفية لهذا الحدث العائلي البارز. ولم تُنشر بعد صور رسمية للزفاف، إلا أن المتابعين عبّروا عن إعجابهم بشخصية الأميرة التي جمعت بين الأصالة والانخراط في العمل المجتمعي والإنساني.

ويمثل عقد القران هذا استمرارًا لتقاليد العائلة الملكية التي تجمع بين الحضور العام والخصوصية، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. (لها)
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