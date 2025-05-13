عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟

احتفلت العائلة مساء الاثنين بعقد قران الأميرة عائشة بنت الحسين على السيد كريم المفتي، في قصر زهران العامر، وسط اهتمام واسع من المتابعين والعالم العربي، حيث تصدّر اسم الأميرة الشابة محركات البحث بعد لحظات من إعلان الخبر.

Advertisement

الأميرة عائشة، المولودة في 27 آذار1997، هي ابنة الحسين والأميرة عالية الطباع، وعمّها هو الملك . تنتمي إلى عائلة ملكية عريقة، وهي الشقيقة الصغرى للأميرة آية والأمير عمر، وتوأم الأميرة سارة.

تميّزت الأميرة عائشة بمسيرتها الأكاديمية، إذ حصلت على درجة البكالوريوس في علم الجريمة مع مرتبة الشرف من جامعة "وستمنستر" ، قبل أن تتابع دراستها لتحصل على درجة الماجستير في القانون باختصاصات الدين والقانون والمجتمع من الجامعة ذاتها.

في عام 2020، انضمت إلى مؤسسة "أجيال السلام"، التي أسّسها والدها بن الحسين عام 2007، وتعمل فيها كمنسّقة للبحوث والتعليم والتوعية. وتُعنى مهامها بتنسيق الأنشطة التعليمية والبحثية، وتقديم الدعم في التخطيط للدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المعنية ببناء السلام.

جاءت أجواء الزفاف مفعمة بالأناقة والرقي، إذ استُخدم قصر زهران، الذي يُعدّ أحد رموز المناسبات الملكية في ، كخلفية لهذا الحدث العائلي البارز. ولم تُنشر بعد صور رسمية للزفاف، إلا أن المتابعين عبّروا عن إعجابهم بشخصية الأميرة التي جمعت بين الأصالة والانخراط في العمل المجتمعي والإنساني.



ويمثل عقد القران هذا استمرارًا لتقاليد العائلة الملكية التي تجمع بين الحضور العام والخصوصية، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع في الهاشمية وخارجها. (لها)