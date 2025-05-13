تقدّم محتوى هابطًا... الشرطة توقف مغنية وراقصة شهيرة!

أوقفت الشرطة العراقية المغنية والراقصة جوانا الأصيل في بغداد بتهمة نشر محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتملك الأصيل مجموعة من الأغاني المستقلة المصورة بطريقة الفيديو كليب، بالإضافة إلى مقاطع من فقرات غناء ورقص تنشرها من خلال حساباتها في الملاهي الليلية.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن توقيف الأصيل جاء بناءً على إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.
كما أشارت إلى أن القضاء العراقي أصدر أمرًا بالقبض على الأصيل، وأن الشرطة قامت بتنفيذه، موضحة أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف المغنية بسبب نفس التهمة بعد سجنها العام الماضي.