تقدّم محتوى هابطًا... الشرطة توقف مغنية وراقصة شهيرة!

أوقفت الشرطة والراقصة جوانا الأصيل في بتهمة نشر محتوى هابط عبر حساباتها على .

وتملك الأصيل مجموعة من الأغاني المستقلة المصورة بطريقة الفيديو كليب، بالإضافة إلى مقاطع من فقرات غناء ورقص تنشرها من خلال حساباتها في الملاهي الليلية.

وذكرت وسائل إعلام أن توقيف الأصيل جاء بناءً على إجراءات لجنة المحتوى الهابط في .

كما أشارت إلى أن أصدر أمرًا بالقبض على الأصيل، وأن الشرطة قامت بتنفيذه، موضحة أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف المغنية بسبب نفس التهمة بعد سجنها العام الماضي.