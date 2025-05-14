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المرأة

ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:28
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كشفت صحيفة "أياكلي غازيت" التركية، أن النجم الشاب كوبيلاي أكا تقدّم رسميًا بطلب الزواج من حبيبته الممثلة حفصة نور سانجاق توتان، في خطوة رومانسية تؤكد جديّة العلاقة بينهما.
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ووفق الصحيفة، حرص أكا على تحضير أجواء خاصة لهذه اللحظة، حيث ابتاع خاتم الخطوبة ونظّم مفاجأة عاطفية، قبل أن يجثو على ركبته ويطلب يد حفصة نور، التي تأثرت بشدة ولم تتمالك دموعها، لتوافق على الفور.

ورغم أن تفاصيل الخطوبة أو موعد الزواج الرسمي لم تُعلَن بعد، إلا أن هذه الخطوة وضعت حدًا للشائعات وأكدت أن الثنائي يسير بخطى واثقة نحو الارتباط الرسمي.

العلاقة بين كوبيلاي (30 عامًا) وحفصة نور (25 عامًا) بدأت قبل سنوات خلال تصوير إعلان دعائي، ثم تطورت تدريجيًا، خاصة أنهما ينتميان إلى وكالة المواهب نفسها، لتصبح علاقتهما لاحقًا محط متابعة الإعلام التركي.

وكان كوبيلاي ألمح سابقًا إلى رغبته في الزواج خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم سليم، عندما سُئل عن أكثر ما يرغب بتغييره في حفصة نور، فأجاب مازحًا: "اسم العائلة"، في إشارة إلى صعوبته، ما دفع المقدم للسؤال: "هل هذا يعني أنك ستمنحها لقبك؟"، فاكتفى كوبيلاي بالابتسام.

وبعد فترة، ظهرت حفصة نور في البرنامج ذاته، حيث عُرض عليها المقطع، لكنها بدورها فضّلت الرد بالابتسامة، ما زاد التكهنات حول قرب إعلان ارتباطهما الرسمي. (فوشيا)
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