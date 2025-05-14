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المرأة

جرح واضح في وجهها.. إصابة مفاجئة لممثلة شهيرة قبل حفلها (صور)

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:39
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تعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز لإصابة في وجهها خلال التحضيرات المكثفة لحفل "جوائز الموسيقى الأميركية" المرتقب، والمقرر إقامته في 26 أيار على مسرح "بلو لايف" في لاس فيغاس. ونشرت لوبيز عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تُظهر جرحًا واضحًا في أنفها، معلّقة بإيجاز: "هذا ما حدث".
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وفي صورة أخرى، ظهرت وهي تضع الثلج على موضع الإصابة، قبل أن تكشف لاحقًا أنها خضعت للعلاج تحت إشراف الدكتور دايموند، وأكدت لمحبيها أنها باتت في حالة جيدة، قائلة: "بعد أسبوع من الثلج، أصبحت الآن بحالة جيدة جدًا".
 
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يُذكر أن هذا الحفل يشهد عودة لوبيز لتقديم "جوائز الموسيقى الأميركية" للمرة الأولى منذ نحو عقد، بعدما كانت قد قدّمت نسخة 2015. وأعلن عن اختيارها رسميًا في نيسان الماضي، وسط ترحيب كبير من جمهورها وصنّاع الحدث.

وفي هذا السياق، صرّح جاي بينسك، الرئيس التنفيذي لشركة "ديك كلارك للإنتاج"، أن لوبيز تُعد الخيار المثالي بفضل طاقتها الاستثنائية على المسرح، مضيفًا: "نحن على يقين من أنها ستضفي طاقتها الفريدة على الاحتفال الرسمي بانطلاق الصيف".

من جهتها، أعربت لوبيز عن عمق ارتباطها بهذا الحدث الفني، مشيرة إلى أنها كانت تتابعه منذ طفولتها: "خمسون عامًا من هذا الحفل، وأتذكر مشاهدته في المنزل عندما كنت صغيرة". ولفتت إلى أن أول ظهور لها على مسرح الحفل كان عام 2001، وقدّمت منذ ذلك الحين أكثر من عشرة عروض. كما عبّرت عن اعتزازها بفوزها بجائزة "الفنان اللاتيني المفضل" عام 2011، معتبرة إياها لحظة فارقة تعبّر عن محبة جمهورها.

رغم الإصابة، يبدو أن جينيفر لوبيز مصمّمة على العودة إلى المسرح بكل تألق، في ليلة من المنتظر أن تكون واحدة من أبرز المحطات الفنية لصيف 2025. (ارم نيوز)
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