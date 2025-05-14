جرح واضح في وجهها.. إصابة مفاجئة لممثلة شهيرة قبل حفلها (صور)

تعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز لإصابة في وجهها خلال التحضيرات المكثفة لحفل " الأميركية" المرتقب، والمقرر إقامته في 26 أيار على مسرح "بلو لايف" في لاس . ونشرت لوبيز عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تُظهر جرحًا واضحًا في أنفها، معلّقة بإيجاز: "هذا ما حدث".

يُذكر أن هذا الحفل يشهد عودة لوبيز لتقديم "جوائز الموسيقى الأميركية" للمرة الأولى منذ نحو عقد، بعدما كانت قد قدّمت نسخة 2015. وأعلن عن اختيارها رسميًا في نيسان الماضي، وسط ترحيب كبير من جمهورها وصنّاع الحدث.وفي هذا السياق، صرّح جاي بينسك، الرئيس التنفيذي لشركة "ديك للإنتاج"، أن لوبيز تُعد الخيار المثالي بفضل طاقتها الاستثنائية على المسرح، مضيفًا: "نحن على يقين من أنها ستضفي طاقتها الفريدة على الاحتفال الرسمي بانطلاق الصيف".من جهتها، أعربت لوبيز عن عمق ارتباطها بهذا الحدث الفني، مشيرة إلى أنها كانت تتابعه منذ طفولتها: "خمسون عامًا من هذا الحفل، وأتذكر مشاهدته عندما كنت صغيرة". ولفتت إلى أن أول ظهور لها على كان عام 2001، وقدّمت منذ ذلك الحين أكثر من عشرة عروض. كما عبّرت عن اعتزازها بفوزها بجائزة "الفنان اللاتيني المفضل" عام 2011، معتبرة إياها لحظة فارقة تعبّر عن محبة جمهورها.رغم الإصابة، يبدو أن جينيفر لوبيز مصمّمة على العودة إلى المسرح بكل تألق، في ليلة من المنتظر أن تكون واحدة من أبرز الفنية لصيف 2025. (ارم نيوز)