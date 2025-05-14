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المرأة
ريم البارودي تخوض تجربة جديدة بعيداً من الدراما
Lebanon 24
14-05-2025
|
14:00
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كشفت الفنانة
ريم البارودي
عن استعدادها خلال الفترة الحالية لخوض تجربة جديدة، وهي تقديم أحد البرامج، بعيداً من الدراما.
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وأكدت ريم في تصريحات صحافية، أنها حالياً تواصل قراءة أكثر من سيناريو درامي من أجل المشاركة في خارج
رمضان
، مضيفةً: "أواصل في الفترة الحالية قراءة أكثر من سيناريو درامي للمشاركة في موسم الـ"أوف سيزون"، ومن المقرر أن أسافر الى
تركيا
لتصوير برنامج جديد".
يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "
جوما
"، وهو من تأليف
أحمد صبحي
وإخراج
محمد النقلي
، وضمّ في بطولته كلاً من:
ميرفت أمين
،
محمود عبد المغني
،
فراس سعيد
،
تامر عبد المنعم
،
محمد مهران
، مارتينا عادل،
سميرة صدقي
،
يسرا المسعودي
...، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. (لها)
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