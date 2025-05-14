ريم البارودي تخوض تجربة جديدة بعيداً من الدراما

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كشفت الفنانة عن استعدادها خلال الفترة الحالية لخوض تجربة جديدة، وهي تقديم أحد البرامج، بعيداً من الدراما.وأكدت ريم في تصريحات صحافية، أنها حالياً تواصل قراءة أكثر من سيناريو درامي من أجل المشاركة في خارج ، مضيفةً: "أواصل في الفترة الحالية قراءة أكثر من سيناريو درامي للمشاركة في موسم الـ"أوف سيزون"، ومن المقرر أن أسافر الى لتصوير برنامج جديد".يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " "، وهو من تأليف وإخراج ، وضمّ في بطولته كلاً من: ، ، ، ، ، مارتينا عادل، ، ...، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. (لها)