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المرأة

تكثيف الحواجب بالطرق الطبيعية الآمنة

Lebanon 24
14-05-2025 | 16:00
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تكثيف الحواجب هو إجراء يتعلق بالحصول على طلة متكاملة وشكل رسمة عيون محددة وأنيقة حيث تعاني الحواجب مع الوقت وبسبب تكرار نتف الشعر من وجود فراغات تضفي على الطلة مظهر غير محبب فتسعى السيدات دوما إلى محاولة تكثيف الحواجب عن طريق الطرق الطبيعية الآمنة أو باستخدام الرسم بالماكياج والذي يعتبر حل سريع وآمن في نفس الوقت.
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هناك العديد من الطرق التي تساعد على تكثيف الحواجب الخفيفة والحصول على طلة مميزة منها : 

تكثيف الحواجب بزيت الزيتون 
تكثيف الحواجب بالثوم 
تكثيف الحواجب بالفازلين 
تكثيف الحواجب بالقرنفل 
استخدام زيت جوز الهند 
جل الصبار 
تغذية شعر الحواجب بواسطة بروتين الحليب والبيض 
استخدام زيت الخروع لتكثيف شعر الحواجب 
عصير البصل بالحلبة 
تناول مكملات وفيتامينات تحتوي على البيوتين 
فيتامين ب وفيتامين د
زيت اللوز 
زيت شجرة الشاي 
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