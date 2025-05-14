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المرأة
ناهد السباعي تتحدث عن صعوبات خوضها هذه التجربة
Lebanon 24
14-05-2025
|
23:00
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كشفت الفنانة
ناهد السباعي
عن الصعوبات التي واجهتها في تجربة دخولها مجال الإنتاج التلفزيوني خلال الفترة الماضية.
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وقالت السباعي في تصريحات صحافية: "كانت لدى والدتي المنتجة الراحلة
ناهد فريد شوقي
أعمال جيدة جداً، وكانت متحمّسة لها، وأتمنى أن أقوم بإنتاجها يوماً ما".
وتابعت: "لقد قمت بتجربة الإنتاج بالفعل، حيث أنتجت برنامجاً تلفزيونياً لصالح إحدى القنوات العربية، وكان يجمع بين الدراما والتوثيق، وقد أحببت تجربة الإنتاج لكنها صعبة، وكان الأمر سهلاً بالنسبة إليّ حين كنت أساعد فقط في شركة الإنتاج الخاصة بوالدتي، أما الإنتاج بمفردي فهو تجربة صعبة ولكن أتمنى تكرارها". (لها)
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