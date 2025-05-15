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المرأة
نانسي عجرم بـ "بقصة غرام" مختلفة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-05-2025
|
02:37
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تقوم الفنانة
نانسي عجرم
حاليا بإختيار أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.
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وعلمت "نواعم" انه سيضم أكثر من لون غنائي بداية من أغنية درامية ستتعاون فيها مع
سليم سلامة
وأغنية أخرى تتناول فيها قضية نسائية إجتماعية تتعلق بتقدير المرأة مع على
المولى
، وهناك أغنية لبنانية رومانسية إيقاعية مع الشاعر سمير نخلة تقدمها
نانسي
بشكل مختلف لأول مرة بمسيرتها.
وكانت نانسي قد وافقت مبدئياً على إحياء حفلها الأول بإندونيسيا، والمقرر ان يكون في نهاية العام الحالي بشهر تشرين الثاني ، وحتى الآن لم تعلن نانسي على أي تفاصيل لحين إنتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالحفل والذي سيكون تحت غشراف إحدى
الشركات العالمية
(نواعم).
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