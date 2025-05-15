نانسي عجرم بـ "بقصة غرام" مختلفة.. إليكم التفاصيل

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تقوم الفنانة حاليا بإختيار أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.وعلمت "نواعم" انه سيضم أكثر من لون غنائي بداية من أغنية درامية ستتعاون فيها مع وأغنية أخرى تتناول فيها قضية نسائية إجتماعية تتعلق بتقدير المرأة مع على ، وهناك أغنية لبنانية رومانسية إيقاعية مع الشاعر سمير نخلة تقدمها بشكل مختلف لأول مرة بمسيرتها.وكانت نانسي قد وافقت مبدئياً على إحياء حفلها الأول بإندونيسيا، والمقرر ان يكون في نهاية العام الحالي بشهر تشرين الثاني ، وحتى الآن لم تعلن نانسي على أي تفاصيل لحين إنتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالحفل والذي سيكون تحت غشراف إحدى (نواعم).