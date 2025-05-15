Advertisement

المرأة

نانسي عجرم بـ "بقصة غرام" مختلفة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1360635-638828990991357820.jpg
Doc-P-1360635-638828990991357820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقوم الفنانة نانسي عجرم حاليا بإختيار أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.
Advertisement

وعلمت "نواعم" انه سيضم أكثر من لون غنائي بداية من أغنية درامية ستتعاون فيها مع سليم سلامة وأغنية أخرى تتناول فيها قضية نسائية إجتماعية تتعلق بتقدير المرأة مع على المولى، وهناك أغنية لبنانية رومانسية إيقاعية مع الشاعر سمير نخلة  تقدمها نانسي بشكل مختلف لأول مرة بمسيرتها.

وكانت نانسي قد وافقت مبدئياً على إحياء حفلها الأول بإندونيسيا، والمقرر ان يكون في نهاية العام الحالي بشهر تشرين الثاني ، وحتى الآن لم تعلن نانسي على أي تفاصيل لحين إنتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالحفل والذي سيكون تحت غشراف إحدى الشركات العالمية (نواعم).
مواضيع ذات صلة
اتصالات تهنئة بأبعاد مختلفة محورها "الاتحاد"
lebanon 24
15/05/2025 12:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": عدد من الغارات على بلدات جنوبية مختلفة
lebanon 24
15/05/2025 12:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تستقبل الصيف بإطلالة لافتة وتُشعل مواقع التواصل
lebanon 24
15/05/2025 12:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
على الرغم من غنائها ورقصها له.. الإعلامي ايلي باسيل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة نانسي عجرم بزوجها
lebanon 24
15/05/2025 12:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:48 | 2025-05-15
00:42 | 2025-05-15
23:52 | 2025-05-14
23:00 | 2025-05-14
16:00 | 2025-05-14
14:00 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24