باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)

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احتفلت الممثلة بعيد ميلادها الذي يُصادف في 14 أيار، فهي من موالد عام 1988 أي أصبح عمرها 37 عاماً.وقامت باميلا بنشر فيديوهات وصور عبر حساباتها على وثقت فيها لحظات من طفولتها حيث ظهرت في صورة قديمة وهي طفلة برفقة والدتها. كما نشرت باميلا معايدات المتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيدا.