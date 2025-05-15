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المرأة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
15-05-2025
|
03:48
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احتفلت الممثلة
باميلا الكيك
بعيد ميلادها الذي يُصادف في 14 أيار، فهي من موالد عام 1988 أي أصبح عمرها 37 عاماً.
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وقامت باميلا بنشر فيديوهات وصور عبر حساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
وثقت فيها لحظات من طفولتها حيث ظهرت في صورة قديمة وهي طفلة برفقة والدتها. كما نشرت باميلا معايدات المتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيدا.
يُذكر ان باميلا تُشارك حاليا في المسلسل
التركي
المعرب "آسر" إلى جانب الممثل السوري
باسل خياط
ونخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.
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