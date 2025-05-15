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طلب منها ألّا ترحل.. باميلا الكيك تعترف بحبها في لحظة ضعف لممثل سوري (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:40
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شهدت الحلقة الـ33 من مسلسل "آسر" تطورات درامية مثيرة، قلبت المعادلة بين الشخصيات. أبرزها كان اعتراف آسر (باسل خياط) بمشاعره العميقة تجاه حياة (باميلا الكيك)، في لحظة ضعف انسابت فيها الكلمات دون حساب، بينما يستمر غازي (مجدي مشموشي) وراغب (خالد القيش) في حبك مؤامرة جديدة قد تقلب حياة آسر رأسًا على عقب.
 
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في مشهد حاد ومؤثر، فتح آسر قلبه أمام رستم (عباس النوري)، متحدثًا عن "عزتَين": أحدهما الصديق المخلص، والآخر القاتل الغادر الذي خانه وهدد عائلته. الماضي يلقي بظلاله الثقيلة مجددًا، مع إطلاق النار على فيصل (سلطان ديب)، ليتركه بين الحياة والموت، ويغرق آسر في شعور قاتل بالذنب.

الشك يحاصر الجميع، و"جهاز تنصّت" تحت الطاولة يُشعل مواجهة عنيفة بين عزت (سامر المصري) وجابر (إيهاب شعبان). يرفع عزت السلاح في وجه الأخير، الذي يحاول إقناعه بأن رجال رستم يخططون لقتله. اللحظة المفصلية تفتح بابًا جديدًا للريبة والخوف.

آسر يكسر صمته ويطلب من حياة ألّا ترحل. يقرّ بأنه اختار طريقًا قد يندم عليه لاحقًا، لكنه لم يعد قادرًا على كتم مشاعره. العلاقة بينهما تدخل مرحلة جديدة ومفصلية.

فيما تواجه ناي (زينة مكي) والدها غازي بكل حسم، رافضة محاولاته للعودة إلى حياتها. تؤكد أنها وجدت الحب والأمان مع من يمنحها الثقة، معلنة تمردها على وجع الماضي.

ويُعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس، الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC1، كما يمكن مشاهدته في أي وقت عبر منصة "شاهد". (فوشيا)
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