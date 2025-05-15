طلب منها ألّا ترحل.. باميلا الكيك تعترف بحبها في لحظة ضعف لممثل سوري (فيديو)

مع كل حلقة وكل مشهد عم تثبت أنها ممثلة من الطراز الرفيع ولا تقل قيمة عن اي حد،أداء ناضج ومتماسك وإحساس صادق كأنها عايشة الدور بكل تفاصيله، واظهرت تميّز انفعالاتها الجسدية والنفسية، شابو على ادائك لدور #حياة عشان هيبقى بصمة بتاريخك الفني🤍
@Pamela_ElKik btw HBD ya 2amar🤍 #آسر https://t.co/imkNuHPAod pic.twitter.com/WTaXpDIboa
— Ali 🇱🇧 (@AliSherine71) May 14, 2025
مع كل حلقة وكل مشهد عم تثبت أنها ممثلة من الطراز الرفيع ولا تقل قيمة عن اي حد،أداء ناضج ومتماسك وإحساس صادق كأنها عايشة الدور بكل تفاصيله، واظهرت تميّز انفعالاتها الجسدية والنفسية، شابو على ادائك لدور #حياة عشان هيبقى بصمة بتاريخك الفني🤍
@Pamela_ElKik btw HBD ya 2amar🤍 #آسر https://t.co/imkNuHPAod pic.twitter.com/WTaXpDIboa