"انحفي! يعني ليه؟"... نور ستارز تغضب وترد على هؤلاء (فيديو)

عبّرت ، المعروفة باسم ، عن رفضها الشديد للتعليقات المتكررة التي تطالبها باستخدام إبر التنحيف.

وأوضحت نور في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أن هذا النوع من التدخل في حياتها الشخصية غير مقبول، مؤكدة رفضها القاطع لهذه النصائح التي وصفتها بالمزعجة والمُثقلة بالضغط.

نور ستارز تتحدث عن إبر التنحيف:



أنا حسّيت بضغط من ناس حولي، وأصحاب، حتى أونلاين توصلني تعليقات: خذي إبر تنحيف، وانحفي! يعني ليه؟ هالصراحة اللي وصلنا لها ما لها أي معنى من يعطيك الحق إنك تدخل على شخص وتقول كذا؟ pic.twitter.com/xRg0DObJcy — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 14, 2025 Advertisement

قالت نور: "أنا حسّيت بضغط من ناس حولي، وأصحاب، حتى أونلاين توصلني تعليقات: خذي إبر تنحيف، وانحفي! يعني ليه؟ هالصراحة اللي وصلنا لها ما لها أي معنى. من يعطيك الحق إنك تدخل على شخص وتقول كذا؟".جاء حديث نور بعد التحول الجسدي اللافت الذي طرأ عليها خلال السنوات الماضية، والذي وثقته في مقاطع الفيديو التي شاركتها مع جمهورها.وكانت قد صرّحت سابقًا بخضوعها لعملية تكميم المعدة، ووصفت هذا القرار بأنه "صعب وشجاع" بعد معاناة طويلة مع الوزن الزائد وما سبّبه من أثر على صحتها النفسية والجسدية.