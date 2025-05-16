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المرأة

بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)

Lebanon 24
16-05-2025 | 20:00
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تألقت بلقيس فتحي في اليوم الثالث من مهرجان كان السينمائي، فخطفَت الأنظار بإطلالة ساحرة مستوحاة من عالم القصص الخيالية، ذكّرت الجمهور بسندريلا في أجمل لحظاتها.
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واختارت النجمة الإماراتية فستانًا فخمًا من توقيع "oscar de la renta"، بتدرجات الأزرق البراقة وقصّة الأميرات الواسعة التي أضفت على إطلالتها لمسة من السحر والرقي، خلال مرورها على السجادة الحمراء في عرض الفيلم الفرنسي Dossier 137.

ولم تكتمل هذه الإطلالة الملكية إلا بمجوهرات لافتة من Messika، جعلت من ظهور بلقيس لحظة أيقونية في المهرجان. (فوشيا)
 
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