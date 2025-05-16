بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)

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تألقت في اليوم الثالث من ، فخطفَت الأنظار بإطلالة ساحرة مستوحاة من عالم القصص الخيالية، ذكّرت الجمهور بسندريلا في أجمل لحظاتها.واختارت النجمة فستانًا فخمًا من توقيع " "، بتدرجات الأزرق البراقة وقصّة الأميرات الواسعة التي أضفت على إطلالتها لمسة من السحر والرقي، خلال مرورها على السجادة الحمراء في عرض الفيلم الفرنسي Dossier 137.ولم تكتمل هذه الإطلالة الملكية إلا بمجوهرات لافتة من Messika، جعلت من ظهور لحظة أيقونية في المهرجان. (فوشيا)