Advertisement

المرأة

بإطلالة جريئة جدًا.. نجمة تركية تتألق في مهرجان كان السينمائي (صور)

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1361436-638830220298865499.jpg
Doc-P-1361436-638830220298865499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تألقت النجمة التركية هاندا أرتشيل كعادتها وخطفت الأضواء في واحدة من أكثر اللحظات سحرًا على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي. بإطلالة جريئة وساحرة من توقيع دار الأزياء العالمية Balmain، أثبتت هاندا مرة أخرى أنها من النجمات اللواتي لا يمرّ حضورهن مرور الكرام.
Advertisement
 


واختارت فستانًا باللون الزهري مصنوعًا من الساتان اللامع، عكس الضوء بطريقة أنيقة أضفت على إطلالتها وهجًا خاصًا. تميز التصميم بقصة درامية جريئة عند الصدر، بينما انساب الفستان بانسيابية جذابة على جسدها، مزينًا بزمزمات وتفاصيل دقيقة تعكس براعة الخياطة الراقية. وأكثر ما لفت الأنظار، الفتحة العالية جدًا عند الساق، والتي منحت الإطلالة لمسة من الجرأة والرقيّ في آنٍ معًا.
 


ولتكمل طلتها اللافتة، اختارت مجوهرات ماسية من Pomellato بتصاميم أنثوية أنيقة، أضافت لمسة من الفخامة دون أن تطغى على الفستان، بل عززت من جاذبيته بأناقة متناغمة.

من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر طبيعية بتموجات ناعمة نابضة بالحيوية، أما مكياجها فجاء مشرقًا بألوان هادئة أضاءت ملامحها ومنحتها لمسة رومانسية متوازنة مع جرأة الفستان. (لها)
مواضيع ذات صلة
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
lebanon 24
17/05/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان كان 2025 يفرض قواعد جديدة: لا للإطلالات الجريئة لأوّل مرة!
lebanon 24
17/05/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
من أصل فلسطيني.. العارضة الشهيرة بيلا حديد تتحدى مهرجان "كان" وتطل بإطلالة جريئة (فيديو)
lebanon 24
17/05/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب قوانين صارمة.. نجمة عالمية تضطر لتغيير فستانها في مهرجان كان (صور)
lebanon 24
17/05/2025 00:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-05-16
09:14 | 2025-05-16
08:32 | 2025-05-16
07:00 | 2025-05-16
05:25 | 2025-05-16
04:24 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24