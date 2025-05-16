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المرأة
بإطلالة جريئة جدًا.. نجمة تركية تتألق في مهرجان كان السينمائي (صور)
Lebanon 24
16-05-2025
|
16:00
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تألقت النجمة
التركية
هاندا أرتشيل
كعادتها وخطفت الأضواء في واحدة من أكثر اللحظات سحرًا على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في
مهرجان كان السينمائي
. بإطلالة جريئة وساحرة من توقيع
دار الأزياء العالمية
Balmain، أثبتت هاندا مرة أخرى أنها من النجمات اللواتي لا يمرّ حضورهن مرور الكرام.
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واختارت فستانًا باللون الزهري مصنوعًا من
الساتان
اللامع، عكس الضوء بطريقة أنيقة أضفت على إطلالتها وهجًا خاصًا. تميز التصميم بقصة درامية جريئة عند
الصدر
، بينما انساب الفستان بانسيابية جذابة على جسدها، مزينًا بزمزمات وتفاصيل دقيقة تعكس براعة الخياطة الراقية. وأكثر ما لفت الأنظار، الفتحة العالية جدًا عند الساق، والتي منحت الإطلالة لمسة من الجرأة والرقيّ في آنٍ معًا.
ولتكمل طلتها اللافتة، اختارت مجوهرات ماسية من Pomellato بتصاميم أنثوية أنيقة، أضافت لمسة من الفخامة دون أن تطغى على الفستان، بل عززت من جاذبيته بأناقة متناغمة.
من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر طبيعية بتموجات ناعمة نابضة بالحيوية، أما مكياجها فجاء مشرقًا بألوان هادئة أضاءت ملامحها ومنحتها لمسة رومانسية متوازنة مع جرأة الفستان. (لها)
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