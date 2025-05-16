بإطلالة جريئة جدًا.. نجمة تركية تتألق في مهرجان كان السينمائي (صور)

تألقت النجمة كعادتها وخطفت الأضواء في واحدة من أكثر اللحظات سحرًا على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في . بإطلالة جريئة وساحرة من توقيع Balmain، أثبتت هاندا مرة أخرى أنها من النجمات اللواتي لا يمرّ حضورهن مرور الكرام.

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واختارت فستانًا باللون الزهري مصنوعًا من اللامع، عكس الضوء بطريقة أنيقة أضفت على إطلالتها وهجًا خاصًا. تميز التصميم بقصة درامية جريئة عند ، بينما انساب الفستان بانسيابية جذابة على جسدها، مزينًا بزمزمات وتفاصيل دقيقة تعكس براعة الخياطة الراقية. وأكثر ما لفت الأنظار، الفتحة العالية جدًا عند الساق، والتي منحت الإطلالة لمسة من الجرأة والرقيّ في آنٍ معًا. واختارت فستانًا باللون الزهري مصنوعًا من اللامع، عكس الضوء بطريقة أنيقة أضفت على إطلالتها وهجًا خاصًا. تميز التصميم بقصة درامية جريئة عند ، بينما انساب الفستان بانسيابية جذابة على جسدها، مزينًا بزمزمات وتفاصيل دقيقة تعكس براعة الخياطة الراقية. وأكثر ما لفت الأنظار، الفتحة العالية جدًا عند الساق، والتي منحت الإطلالة لمسة من الجرأة والرقيّ في آنٍ معًا.