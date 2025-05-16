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المرأة

شعركِ تحت أشعة الشمس؟ إليكِ الحلول الفعالة لحمايته

Lebanon 24
16-05-2025 | 23:00
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في روتيننا اليومي، نحرص على ترطيب البشرة، استخدام السيروم، وعدم نسيان واقي الشمس قبل الخروج. لكننا غالباً ما نتجاهل منطقة لا تقل أهمية: الشعر وفروة الرأس، رغم تعرضهما المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في الصيف.
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تمامًا كبشرتكِ، يتأثر شعركِ بالأشعة فوق البنفسجية التي: تُضعف بصيلات الشعر، تُبهت اللون، خاصة في الشعر المصبوغ، تُسبب الجفاف وتقصف الأطراف، وتؤدي إلى التهابات أو حروق في فروة الرأس، خاصة عند الفرق.

ولحماية شعركِ من هذه الأضرار، أضيفي خطوة بسيطة وفعالة إلى روتينكِ اليومي: منتجات وقاية الشمس الخاصة بالشعر.

أفضل المنتجات لحماية الشعر من أشعة الشمس:
Sundaze Sea Spray (Hair by Sam McKnight)
رذاذ خفيف يمنح الشعر تموجات طبيعية ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية.
طريقة الاستخدام: يُرَش على الشعر الجاف أو الرطب قبل التعرض للشمس، ويمكن تجديده خلال النهار.

Elasticizer Deep-Conditioning (Philip Kingsley)
 
 قناع ترطيب عميق يقوّي الشعر ويعيد له المرونة بعد السباحة أو التعرض للشمس.
طريقة الاستخدام: يُوضع قبل غسل الشعر ويُترك 10-20 دقيقة.

Color Protection Hair Mask (Oway)
 
مثالي للشعر الكثيف، المجعد أو الجاف، ويحافظ على لون الصبغة.
طريقة الاستخدام: يُطبّق بعد الشامبو ويُترك 5 دقائق على الأطراف.

Shine Hair Mask (Fable & Mane)
قناع سريع المفعول يمنح لمعانًا ونعومة فورية.
طريقة الاستخدام: يُترك على الشعر لمدة 3 دقائق فقط بعد الغسل.

Daily Damage Defence Spray (Philip Kingsley)
 
بلسم يُترك على الشعر لحمايته يوميًا من أضرار الشمس والتصفيف.
طريقة الاستخدام: يُرش على الشعر الرطب قبل التصفيف دون الحاجة للشطف.

نصائح ذهبية للعناية بشعركِ صيفًا:
 
اشربي الماء بانتظام لترطيب الشعر من الداخل.

بلّلي شعركِ بماء عذب أو استخدمي بلسمًا خفيفًا قبل السباحة لحمايته من الكلور والمياه المالحة.

لا تتركي شعرك مبللًا تحت الشمس لتجنب مضاعفة التلف.

قصي أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف.

استخدمي مشطًا بأسنان عريضة لتقليل التكسر عند التسريح.

ارتدي قبعة أنيقة لحماية فروة الرأس من الأشعة الحادة.

ببعض العناية البسيطة، يمكنكِ الحفاظ على شعر ناعم، صحي، ولامع مهما ارتفعت درجات الحرارة. تذكّري: شعركِ يستحق واقي شمس تمامًا كبشرتكِ. (زهرة الخليج)
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