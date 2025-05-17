بإطلالة أميرات ديزني.. بلقيس تتألق على السجادة الحمراء في "مهرجان كان"

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خطفت النجمة الأنظار بإطلالة ساحرة مستوحاة من عالم ، على السجادة الحمراء في حيث تألقت بفستان مميز من توقيع دار الأزياء الراقية " دي لا رنتا" ، مزج بين الرقيّ والخيال بطريقة أبهرت الحضور وعدسات الكاميرات.جاء الفستان بتصميم منفوش، من دون أكمام، يفيض أنوثةً وأناقة. تميّز الجزء العلوي منه بقماش لمّاع بلون رمادي أنيق، انسدل تدريجاً ليتداخل بتناغم ساحر مع درجات الأزرق الفاتح والأبيض في التنورة الواسعة، مما أضفى على الإطلالة لمسة خيالية تأسر القلوب، فبدت كأنها خرجت من إحدى قصص .