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المرأة
بإطلالة أميرات ديزني.. بلقيس تتألق على السجادة الحمراء في "مهرجان كان"
Lebanon 24
17-05-2025
|
02:33
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خطفت النجمة
بلقيس
الأنظار بإطلالة ساحرة مستوحاة من عالم
أميرات ديزني
، على السجادة الحمراء في
مهرجان كان السينمائي
حيث تألقت بفستان مميز من توقيع دار الأزياء الراقية "
أوسكار
دي لا رنتا"
oscar de la renta
، مزج بين الرقيّ والخيال بطريقة أبهرت الحضور وعدسات الكاميرات.
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جاء الفستان بتصميم منفوش، من دون أكمام، يفيض أنوثةً وأناقة. تميّز الجزء العلوي منه بقماش لمّاع بلون رمادي أنيق، انسدل تدريجاً ليتداخل بتناغم ساحر مع درجات الأزرق الفاتح والأبيض في التنورة الواسعة، مما أضفى على الإطلالة لمسة خيالية تأسر القلوب، فبدت كأنها خرجت من إحدى قصص
ديزني
.
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