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المرأة

بفستان من Dior .. رزان جمّال تتألّق في "كان"

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:17
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لفتت النجمة اللبنانية رزان جمّال الأنظار في خلال فعاليات "مهرجان كان السينمائي" بإطلالة أنيقة وراقية تألقت فيها بفستان ساحر من دار "ديور" dior، جمع بين البساطة والفخامة في آنٍ معاً.
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اختارت رزان فستاناً باللون الأبيض، جاء بقصّة ضيّقة تبرز أنوثتها بأسلوب أنيق. تميز الفستان بتفاصيله الدقيقة في الجزء العلوي، حيث بدا مخرّماً بطريقة فنية أنيقة، وأتى بياقة Halter Neck التي منحتها لمسة عصرية راقية، وأبرزت جمال عنقها وكتفيها بأسلوب ناعم وجذّاب.
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