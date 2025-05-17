Advertisement

المرأة

إعلامية تقدّمت ببلاغ ضدّ مُخرج معروف... هذا ما فعله وزوجته بها

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1361801-638830907227619248.jpeg
Doc-P-1361801-638830907227619248.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بلاغاً رسمياً إلى قسم شرطة "أكتوبر أول"، تتهم فيه المخرج خالد يوسف بعدة اتهامات، في مقدّمتها التشهير بها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تهديدات موجّهة لها، قبل أن يقوم لاحقاً بحذفها. 
Advertisement

كما شمل البلاغ اتهاماً بتحريض زوجته، الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، على تسجيل مكالمات خاصة بينها وبين وهبة، وتسريبها على الإنترنت. (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سجن فنان معروف 3 سنوات... هذا ما فعله بـ7 فتيات!
lebanon 24
17/05/2025 18:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب راغب علامة أردني يطلّق زوجته.. هذا ما فعلته دون علمه (فيديو)
lebanon 24
17/05/2025 18:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ينتشر لممثل سوريّ معروف جدّاً... ما فعله بإحدى معجباته أثار الجدل
lebanon 24
17/05/2025 18:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحمّل الألم بصبر حتّى آخر أيامه"... وفاة ممثل ومُخرج معروف (فيديو)
lebanon 24
17/05/2025 18:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:05 | 2025-05-17
07:08 | 2025-05-17
03:17 | 2025-05-17
02:33 | 2025-05-17
23:00 | 2025-05-16
16:00 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24