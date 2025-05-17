إعلامية تقدّمت ببلاغ ضدّ مُخرج معروف... هذا ما فعله وزوجته بها

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قدّمت الإعلامية بلاغاً رسمياً إلى قسم شرطة "أكتوبر أول"، تتهم فيه المخرج بعدة اتهامات، في مقدّمتها التشهير بها عبر حساباته على ، ونشر تهديدات موجّهة لها، قبل أن يقوم لاحقاً بحذفها.كما شمل البلاغ اتهاماً بتحريض زوجته، الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، على تسجيل مكالمات خاصة بينها وبين ، وتسريبها على الإنترنت. (الامارات 24)