قبل ساعات من المحاكمة... فنانة تتصالح مع طليقها الإعلاميّ

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أعلنت الفنانة عن إتمام مع طليقها الإعلامي ، قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات محاكمتها بتهمة السب والتشهير في حقه.وأوضح البيان الذي نشرته البحيري عبر حسابها على " "، أن الصلح تم في أجواء أسرية، وبحضور عدد من أفراد العائلتين، منها المستشار والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري والد الفنانة".