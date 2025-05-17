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المرأة
قبل ساعات من المحاكمة... فنانة تتصالح مع طليقها الإعلاميّ
Lebanon 24
17-05-2025
|
10:05
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أعلنت الفنانة
راندا البحيري
عن إتمام
الصلح
مع طليقها الإعلامي
سعيد جميل
، قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات محاكمتها بتهمة السب والتشهير في حقه.
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وأوضح البيان الذي نشرته البحيري عبر حسابها على "
فيسبوك
"، أن الصلح تم في أجواء أسرية، وبحضور عدد من أفراد العائلتين، منها المستشار
جميل سعيد
والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري والد الفنانة".
وذكر البيان أن "الطرفين حرصا على إنهاء الخلافات بحكمة ورقي، وعودة أجواء الود والاحترام المتبادل". (الامارات 24)
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