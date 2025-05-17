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المرأة
فستان قصير ووشاح.. نجمة بتألق ملفت وجريء في مهرجان "كان"
Lebanon 24
17-05-2025
|
16:15
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في واحدة من أكثر أمسيات
مهرجان كان السينمائي
تألقًا وأناقة، خطفت النجمة
التركية
هاندا أرتشيل
الأنظار خلال العشاء الفاخر الذي أقامته
دار الأزياء العالمية
جيامباتيستا فاللي، بإطلالة جريئة وغير تقليدية جسدت من خلالها ثقتها العالية وروحها العصرية.
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اختارت هاندا فستانًا قصيرًا باللون الأحمر النابض بالحياة، حمل توقيع دار
giambattista valli
، تميز بتصميم فريد وغير تقليدي. الجزء العلوي من الفستان جاء بأنوثة لافتة، متصل بوشاح حريري يغطي الرأس، ما أضفى على الإطلالة لمسة درامية أنيقة تتماشى مع طابع السهرة.
أما الخصر فزُيّن بلفّات أنيقة وفتحات جانبية مدروسة، أضافت عنصر المفاجأة دون المساس برقي الإطلالة، فيما انسدلت التنورة القصيرة بانسيابية ناعمة، منحتها خفةً وجاذبية متحركة.
ولإضفاء لمسة من الفخامة، نسّقت هاندا إطلالتها مع أقراط ماسية لافتة من دار المجوهرات
الإيطالية
Pomellato، اختيرت بعناية لتكمل الفستان دون أن تطغى عليه.
جماليًا، اعتمدت هاندا تسريحة نصف مرفوعة كشفت عن ملامحها بوضوح، فيما اختارت مكياجًا ناعمًا وإشراقة طبيعية مع أحمر شفاه بلون خفيف، عكس جمالها دون مبالغة. (لها)
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