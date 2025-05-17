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المرأة
بيلا حديد بالشعر الأشقر... نسخة طبق الأصل من شقيقتها جيجي!
Lebanon 24
17-05-2025
|
14:00
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استوحت العارضة العالمية
بيلا حديد
أسلوبها مؤخرًا من رمزين في عالم الموضة: شقيقتها
جيجي حديد
ونجمة التسعينيات
ميلا جوفوفيتش
، وذلك خلال ظهورها في
لندن
لحضور فعالية خاصة بعلامتها التجارية للعطور "أوريبيلا".
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وأطلت
بيلا
بشعر أشقر مصفف بكعكة أنيقة مرفوعة للخلف، استحضرت من خلالها ملامح شقيقتها
جيجي
، ليس فقط في اللون بل في الأسلوب العصري الذي يجمع بين البساطة والجاذبية. هذه التسريحة أبرزت ملامح بيلا
الناعمة
وأضفت على حضورها أنوثة راقية.
لكن ما خطف الأنظار فعلًا كان فستانًا كلاسيكيًا فضيًا من تصميم
جون غاليانو
، ارتدته جوفوفيتش خلال
مهرجان كان السينمائي
عام 1997، في ذروة نجاح فيلم "العنصر الخامس". الفستان جاء بتطريزات وردية على الحزام والخصر، مع لمسات مكشكشة في الوسط وتنورة غير متماثلة التصميم، تعكس هوية
غاليانو
الجريئة.
أكملت بيلا إطلالتها بحذاء "
جيمي
تشو" بكعبٍ عالٍ ومقدمة مدببة، وزيّنت نفسها بأقراط ماسية على شكل قلب، وقلادة تشوكر متطابقة، وخاتم متناسق، ما منح الإطلالة مزيجًا من البريق الكلاسيكي والحداثة الجريئة.
يأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من تألق بيلا على السجادة الحمراء في مهرجان كان بإطلالات وصفت بالجريئة، وشعرها المصبوغ حديثًا باللون الذي أطلق عليه مصففها جاكوب
شوارتز
اسم "سوبر موديل بلوند"، تيمنًا بألوان الشعر التي اشتهرت بها أبرز العارضات في التسعينيات. (لها)
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