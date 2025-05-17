Advertisement

المرأة

بيلا حديد بالشعر الأشقر... نسخة طبق الأصل من شقيقتها جيجي!

Lebanon 24
17-05-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1361991-638831209211994606.png
Doc-P-1361991-638831209211994606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استوحت العارضة العالمية بيلا حديد أسلوبها مؤخرًا من رمزين في عالم الموضة: شقيقتها جيجي حديد ونجمة التسعينيات ميلا جوفوفيتش، وذلك خلال ظهورها في لندن لحضور فعالية خاصة بعلامتها التجارية للعطور "أوريبيلا".
Advertisement
 
وأطلت بيلا بشعر أشقر مصفف بكعكة أنيقة مرفوعة للخلف، استحضرت من خلالها ملامح شقيقتها جيجي، ليس فقط في اللون بل في الأسلوب العصري الذي يجمع بين البساطة والجاذبية. هذه التسريحة أبرزت ملامح بيلا الناعمة وأضفت على حضورها أنوثة راقية.
 
بيلا حديد


لكن ما خطف الأنظار فعلًا كان فستانًا كلاسيكيًا فضيًا من تصميم جون غاليانو، ارتدته جوفوفيتش خلال مهرجان كان السينمائي عام 1997، في ذروة نجاح فيلم "العنصر الخامس". الفستان جاء بتطريزات وردية على الحزام والخصر، مع لمسات مكشكشة في الوسط وتنورة غير متماثلة التصميم، تعكس هوية غاليانو الجريئة.

أكملت بيلا إطلالتها بحذاء "جيمي تشو" بكعبٍ عالٍ ومقدمة مدببة، وزيّنت نفسها بأقراط ماسية على شكل قلب، وقلادة تشوكر متطابقة، وخاتم متناسق، ما منح الإطلالة مزيجًا من البريق الكلاسيكي والحداثة الجريئة.

يأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من تألق بيلا على السجادة الحمراء في مهرجان كان بإطلالات وصفت بالجريئة، وشعرها المصبوغ حديثًا باللون الذي أطلق عليه مصففها جاكوب شوارتز اسم "سوبر موديل بلوند"، تيمنًا بألوان الشعر التي اشتهرت بها أبرز العارضات في التسعينيات. (لها)
 
بيلا حديد
مواضيع ذات صلة
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر
lebanon 24
18/05/2025 05:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: بيلا حديد تُحدث ضجة بردّ فعلها على معجبة في الشارع
lebanon 24
18/05/2025 05:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
من أصل فلسطيني.. العارضة الشهيرة بيلا حديد تتحدى مهرجان "كان" وتطل بإطلالة جريئة (فيديو)
lebanon 24
18/05/2025 05:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرت اسم فلسطين أمامها.. بيلا حديد تُحدث ضجة بردّ فعلها مع مُعجبة في باريس (فيديو)
lebanon 24
18/05/2025 05:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:15 | 2025-05-17
10:05 | 2025-05-17
07:55 | 2025-05-17
07:08 | 2025-05-17
03:17 | 2025-05-17
02:33 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24