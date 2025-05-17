بيلا حديد بالشعر الأشقر... نسخة طبق الأصل من شقيقتها جيجي!

استوحت العارضة العالمية أسلوبها مؤخرًا من رمزين في عالم الموضة: شقيقتها ونجمة التسعينيات ، وذلك خلال ظهورها في لحضور فعالية خاصة بعلامتها التجارية للعطور "أوريبيلا".

وأطلت بشعر أشقر مصفف بكعكة أنيقة مرفوعة للخلف، استحضرت من خلالها ملامح شقيقتها ، ليس فقط في اللون بل في الأسلوب العصري الذي يجمع بين البساطة والجاذبية. هذه التسريحة أبرزت ملامح بيلا وأضفت على حضورها أنوثة راقية.

لكن ما خطف الأنظار فعلًا كان فستانًا كلاسيكيًا فضيًا من تصميم ، ارتدته جوفوفيتش خلال عام 1997، في ذروة نجاح فيلم "العنصر الخامس". الفستان جاء بتطريزات وردية على الحزام والخصر، مع لمسات مكشكشة في الوسط وتنورة غير متماثلة التصميم، تعكس هوية الجريئة.أكملت بيلا إطلالتها بحذاء " تشو" بكعبٍ عالٍ ومقدمة مدببة، وزيّنت نفسها بأقراط ماسية على شكل قلب، وقلادة تشوكر متطابقة، وخاتم متناسق، ما منح الإطلالة مزيجًا من البريق الكلاسيكي والحداثة الجريئة.يأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من تألق بيلا على السجادة الحمراء في مهرجان كان بإطلالات وصفت بالجريئة، وشعرها المصبوغ حديثًا باللون الذي أطلق عليه مصففها جاكوب اسم "سوبر موديل بلوند"، تيمنًا بألوان الشعر التي اشتهرت بها أبرز العارضات في التسعينيات. (لها)