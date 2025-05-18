مُطلقة الزغاريد... فنانة شابة تحتفل بعقد قران شقيقتها (فيديو)

احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعقد قران شقيقتها، بحضور الأهل والأصدقاء.
ونشرت مايان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل، وظهرت في أحدها تطلق الزغاريد، معلقة: "كتب كتاب أختي".
وتلقت مايان تهاني عدد من نجوم الفن، حيث كتبت الفنانة كارولين عزمي: "مبروك"، وعلقت الفنانة هند عبدالحليم: "مبروك ميوني عقبالك"، بينما اكتفت الفنانة بشرى بوضع رمز تعبيري على شكل قلب.
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A post shared by Mayan El Sayed مايان السيد (@mayanelsayed)
A post shared by Mayan El Sayed مايان السيد (@mayanelsayed)