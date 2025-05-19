خسرت الكثير من وزنها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتغيير شكلها بالكامل وتطل بـ "لوك" جريء (صور)

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ونشرت صورا عبر حسابها على ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً، بعدما تخلت عن شعرها ولونه البني أو الأحمر القوي، واختارت قصّة صبيانية قصيرة مع غرة مائلة وغير متساوية وغيرت لونه الى البني النحاسي المائل الى الأحمر، في تغيير جريء غيّر من شكلها كله. بـ "نيو لوك"، فاجأت الفنانة متابعيها على حيث تغيّرت ملامحها بالكامل، وانقسمت الآراء حوله بين من اعتبر انه منحها المزيد من الجاذبية والشباب وبين من رأى الإطلالة صبيانية ولا تليق بها.ونشرت صورا عبر حسابها على ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً، بعدما تخلت عن شعرها ولونه البني أو الأحمر القوي، واختارت قصّة صبيانية قصيرة مع غرة مائلة وغير متساوية وغيرت لونه الى البني النحاسي المائل الى الأحمر، في تغيير جريء غيّر من شكلها كله.

وعبّرت مي عن هذا التغيير المفاجئ والجريء من خلال ظهورها من دون مكياج وبقصّة شعرها الصبيانية، وأضافت على الصور أغنيتها "متغيرة"، في رسالة منها الى حاجتها لهذا التغيير في حياتها بعد مرحلة خسارة وزنها الزائد والتصوير.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع "اللوك" المختلف والجديد وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنها باتت أكثر جمالاً وشباباً وجاذبية وبين من رأى أن لون الشعر يليق بها وبلون بشرتها ولكن التسريحة أفقدتها جزءا من انوثتها ولا تناسب ملامحها. (لها)