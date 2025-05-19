بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)

من مواليد 27 أكتوبر عام 1972/ ملامح كبر السنّ تظهر بشكل غريب على الفنّانة "إليسا" و كأنّها في السّبعين و عاملة تجميل لتكون في الخمسين. (أو أنّه التّعب و الإرهاق أو شيء آخر؟)🤔 pic.twitter.com/MAT5psyUj7
— AHMED LAGUEL (@LaguelAhmed1987) May 16, 2025
من مواليد 27 أكتوبر عام 1972/ ملامح كبر السنّ تظهر بشكل غريب على الفنّانة "إليسا" و كأنّها في السّبعين و عاملة تجميل لتكون في الخمسين. (أو أنّه التّعب و الإرهاق أو شيء آخر؟)🤔 pic.twitter.com/MAT5psyUj7
في زمن صار فيه التنمر مشهدًا يوميًا، تصبح السخرية من امرأة بسبب مرض أو عوامل الزمن أو زاوية تصوير، مرآة لحالة هوس السوشيال ميديا.
كبرت على صوت #إليسا، كان رفيق مراهقتي في كل لحظة انتظرت فيها حبًا، أو تهت في حيرته، أو ذقت فرحته أو وجعه.@elissakh pic.twitter.com/ssrpawe7n6
— Mohamed Smeih (@MSmeih) May 18, 2025
في زمن صار فيه التنمر مشهدًا يوميًا، تصبح السخرية من امرأة بسبب مرض أو عوامل الزمن أو زاوية تصوير، مرآة لحالة هوس السوشيال ميديا.
كبرت على صوت #إليسا، كان رفيق مراهقتي في كل لحظة انتظرت فيها حبًا، أو تهت في حيرته، أو ذقت فرحته أو وجعه.@elissakh pic.twitter.com/ssrpawe7n6
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A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)
A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)
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A post shared by elissa (@elissazkh)
A post shared by elissa (@elissazkh)