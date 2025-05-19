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المرأة

بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:33
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تسبب الظهور الأخير للفنانة إليسا خلال حضورها مسرحية "كلو مسموح" للفنانة كارول سماحة بإثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ الجمهور تغيرات ملحوظة في ملامح وجهها، مما أدى إلى انقسام الآراء حول أسباب هذا التغيير.

وبدت إليسا بوجه منتفخ وملامح مختلفة عما اعتاده الجمهور، مما دفع البعض إلى التكهن بأن هذه التغيرات قد تكون نتيجة عمليات تجميل مفرطة أو تأثيرات جانبية لعلاجات طبية سابقة، خاصةً وأن إليسا كانت قد أعلنت سابقاً عن تعافيها من مرض السرطان.

وتباينت ردود فعل المتابعين بين من أبدى قلقه على صحة إليسا، ومن اعتبر أن التغيرات طبيعية نتيجة التقدم في السن أو زوايا التصوير والإضاءة غير المناسبة.
 
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في ظل هذا الجدل، دعا عدد من المتابعين إلى احترام خصوصية إليسا وتجنب التعليقات السلبية والتنمر، مؤكدين على أهمية دعم الفنانين في مختلف مراحل حياتهم.
 
 
في المقابل، عَبر عدد من مُحبي إليسا، عن دعمها برسائل حُب مُختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن إليسا ستبقى رمزاً للجمال والقوة رغم كل التغيّرات.

وكان في طليعتهم الإعلامية منى أبو حمزة، التي نشرت عبر حسابها على إنستغرام، مقطعاً من أغنية إليسا "بنحبك متل بيروت" وفي الخلفية صورتها تعبيراً عن دعمها لها. 
 
 
وردت إليسا، على جدل إطلالتها بشكل مُختلف، عبر نشر صورة خلال تواجدها في إحدى الدول الغربية، وعلقت "مرحباً، من الجانب الآخر بالعالم". هذا بجانب مجموعة صور أخرى تُظهر جولتها واستمتاعها بالطقس والحياة، لتؤكد من خلالها حرصها على الاهتمام بصحتها في المقام الأول ورغبتها في العيش بهدوء.( الإمارات 24)
 
 
 
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