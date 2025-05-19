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المرأة

ألغت متابعته.. هل انفصلت شيماء سيف مُجدداً عن زوجها؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 02:32
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تسببت الفنانة المصرية شيماء سيف بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألغت متابعة زوجها المنتج محمد كارتر عبر موقع "
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وكتبت شيماء ستوري قالت فيها:"الندل لو كشفته يبجح ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، وهو ما جعل كثيرًا من المتابعين يذهبون إلى وجود خلاف بين الزوجين.

وتساءل بعض المتابعين عن السبب وراء كتابة تلك الرسالة، وعمّا إذا كانت تقصد زوجها أم شخصًا آخر، لكن شيماء سيف التزمت الصمت تمامًا.

وكانت شيماء سيف قد كشفت أخيرًا تفاصيل طلاقها المؤقت من زوجها المنتج محمد كارتر، وعودتها إليه بعد فترة من الخلافات.

وأوضحت أنها قررت الانعزال عن العالم وإغلاق هاتفها لمدة 4 أيام، لتبتعد عن الأضواء وتتجنب قراءة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت شيماء أنها في لحظة غضب ألقت ملابس زوجها المتسخة ورفضت غسلها.

وأوضحت أن يسرا كان لها دور كبير في حل الخلافات بينهما، وأسهمت في مساعدتهما على تجاوز هذه التجربة الصعبة.(إرم نيوز)
 
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