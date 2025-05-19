ألغت متابعته.. هل انفصلت شيماء سيف مُجدداً عن زوجها؟

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تسببت الفنانة بحالة من الجدل على ، بعدما ألغت متابعة زوجها المنتج "وكتبت شيماء قالت فيها:"الندل لو كشفته يبجح ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، وهو ما جعل كثيرًا من المتابعين يذهبون إلى وجود خلاف بين الزوجين.وتساءل بعض المتابعين عن السبب وراء كتابة تلك الرسالة، وعمّا إذا كانت تقصد زوجها أم شخصًا آخر، لكن شيماء سيف التزمت الصمت تمامًا.وكانت شيماء سيف قد كشفت أخيرًا تفاصيل طلاقها المؤقت من زوجها المنتج محمد ، وعودتها إليه بعد فترة من الخلافات.وأوضحت أنها قررت الانعزال عن العالم وإغلاق هاتفها لمدة 4 أيام، لتبتعد عن الأضواء وتتجنب قراءة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.وذكرت شيماء أنها في ألقت ملابس زوجها المتسخة ورفضت غسلها.وأوضحت أن يسرا كان لها دور كبير في حل الخلافات بينهما، وأسهمت في مساعدتهما على تجاوز هذه التجربة الصعبة.(إرم نيوز)