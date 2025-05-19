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المرأة
"صارت وحدة تانية": ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بآخر إطلالة لها.. ملامح وجهها تغيرت (صورة)
Lebanon 24
19-05-2025
|
03:45
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نشرت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
أثارت من خلالها الجدل.
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فقد بدت في الصورة بملامح وجه مختلفة، وأشار العديد من المتابعين ان زينب أكثرت من عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها. وعلّق أحد المتابعين قائلا: "صارت وحدة تانية تماماً".
يُذكر ان زينب أعلنت مؤخرا خطوبتها على رجل أعمال
كويتي
وذلك بعد انفصالها عن زوجها اللبناني. وهي تقيم منذ سنوات مع ابنتيها في
الكويت
حيث تملك مركزا للتجميل.
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