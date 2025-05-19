"صارت وحدة تانية": ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بآخر إطلالة لها.. ملامح وجهها تغيرت (صورة)

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فقد بدت في الصورة بملامح وجه مختلفة، وأشار العديد من المتابعين ان زينب أكثرت من عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها. وعلّق أحد المتابعين قائلا: "صارت وحدة تانية تماماً". نشرت ابنة الفنانة صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق أثارت من خلالها الجدل.فقد بدت في الصورة بملامح وجه مختلفة، وأشار العديد من المتابعين ان زينب أكثرت من عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها. وعلّق أحد المتابعين قائلا: "صارت وحدة تانية تماماً".

يُذكر ان زينب أعلنت مؤخرا خطوبتها على رجل أعمال وذلك بعد انفصالها عن زوجها اللبناني. وهي تقيم منذ سنوات مع ابنتيها في حيث تملك مركزا للتجميل.