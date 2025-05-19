وفاة مأساوية لابن نجمة.. عمره 3 سنوات فقط! (صورة)

Advertisement

أُعلن عن وفاة نجل نجمة "تيك توك" الأميركية إميلي ، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أيام من تعرضه لحادث غرق مؤسف.وكان الطفل قد نُقل في 12 أيار إلى مستشفى للأطفال في مدينة بولاية ، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي داخل مسبح. ووفق ما أوردته قناة KPHO-TV عن الشرطة، أجرت فرق الطوارئ محاولات إنعاش أولية في موقع الحادث، قبل نقله جوًا إلى المستشفى، حيث توفي بعد ستة أيام متأثرًا بإصاباته.ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الحادث، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة.