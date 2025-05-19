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المرأة

وفاة مأساوية لابن نجمة.. عمره 3 سنوات فقط! (صورة)

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:25
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أُعلن عن وفاة نجل نجمة "تيك توك" الأميركية إميلي كايزر، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أيام من تعرضه لحادث غرق مؤسف.
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وكان الطفل قد نُقل في 12 أيار إلى مستشفى للأطفال في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي داخل مسبح. ووفق ما أوردته قناة KPHO-TV عن الشرطة، أجرت فرق الطوارئ محاولات إنعاش أولية في موقع الحادث، قبل نقله جوًا إلى المستشفى، حيث توفي بعد ستة أيام متأثرًا بإصاباته.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الحادث، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة.
 
وفاة مأساوية لابن نجمة "تيك تيك" إميلي كايزر


وتلقت كايزر، التي يتابعها أكثر من 3.3 مليون شخص على "تيك توك"، موجة كبيرة من الدعم والتعاطف عبر مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن حزنهم وتضامنهم مع العائلة، مشيدين بالمحتوى العائلي الذي تشاركه والمشاعر الصادقة التي تظهر في منشوراتها.

وتأتي هذه الخسارة بعد فترة قصيرة من استقبال العائلة مولودهم الثاني، حيث كانت كايزر قد عبّرت عن سعادتها بالأمومة ونشرت لقطات مؤثرة توثّق اللحظات العائلية الخاصة.

يُذكر أن إميلي كايزر تُعرف بمحتواها المرتبط بالحياة الأسرية، وتقدّم من خلاله نصائح حول الحمل، والعناية بالبشرة، وتجاربها اليومية كأم شابة. (ارم نيوز)
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