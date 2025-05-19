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المرأة
فنانة سورية غائبة.. ما السبب؟
Lebanon 24
19-05-2025
|
14:00
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كشفت الفنانة
السورية
نورا رحال
عن تحضيراتها لمشروع درامي جديد، مشيرة إلى أنها لم توقّع عليه رسميًا بعد، ما يمنعها من
الكشف عن
تفاصيله في الوقت الحالي.
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وأوضحت رحال، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن غيابها عن موسم
دراما رمضان
الفائت يعود إلى استمرار تصوير مسلسل "القدر"، النسخة المعربة من العمل
التركي
، والذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من النجوم السوريين.
وأكدت أن عامل التوقيت يلعب دورًا محوريًا في مسيرة الفنان، مشيرة إلى أنها خسرت فرصًا تمثيلية عدة في السابق بسبب تداخل التزاماتها الفنية والعائلية، وعدم توافق توقيت المشاريع مع جدولها الشخصي.
وفي سياق آخر، تحدثت نورا عن قضائها إجازة حالية في
الإمارات
برفقة نجلها الأكبر، مؤكدة حرصها على زيارته بانتظام، واستثمار هذه الفترة في الراحة العائلية قبل العودة إلى الارتباط بأي أعمال فنية.
وعن نشاطها الغنائي، كشفت رحال أنها تعتزم إطلاق أغنية منفردة جديدة في
موسم الصيف
، لكنها أشارت إلى أن تكاليف الإنتاج تشكل تحديًا كبيرًا في ظل عدم ارتباطها بشركة إنتاج. ورغم غيابها النسبي عن الساحة الموسيقية، شددت على أنها لا تعتبر نفسها غائبة تمامًا، بل حضورها "متقطع" نتيجة إنتاجها لأعمالها الغنائية بشكل مستقل، إلى جانب انشغالها بالتزامات التمثيل التي تأخذ الأولوية حاليًا. (ارم نيوز)
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