Advertisement

المرأة

فنانة سورية غائبة.. ما السبب؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1362847-638832753738952443.jpg
Doc-P-1362847-638832753738952443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة السورية نورا رحال عن تحضيراتها لمشروع درامي جديد، مشيرة إلى أنها لم توقّع عليه رسميًا بعد، ما يمنعها من الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي.
Advertisement

وأوضحت رحال، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن غيابها عن موسم دراما رمضان الفائت يعود إلى استمرار تصوير مسلسل "القدر"، النسخة المعربة من العمل التركي، والذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من النجوم السوريين.

وأكدت أن عامل التوقيت يلعب دورًا محوريًا في مسيرة الفنان، مشيرة إلى أنها خسرت فرصًا تمثيلية عدة في السابق بسبب تداخل التزاماتها الفنية والعائلية، وعدم توافق توقيت المشاريع مع جدولها الشخصي.

وفي سياق آخر، تحدثت نورا عن قضائها إجازة حالية في الإمارات برفقة نجلها الأكبر، مؤكدة حرصها على زيارته بانتظام، واستثمار هذه الفترة في الراحة العائلية قبل العودة إلى الارتباط بأي أعمال فنية.

وعن نشاطها الغنائي، كشفت رحال أنها تعتزم إطلاق أغنية منفردة جديدة في موسم الصيف، لكنها أشارت إلى أن تكاليف الإنتاج تشكل تحديًا كبيرًا في ظل عدم ارتباطها بشركة إنتاج. ورغم غيابها النسبي عن الساحة الموسيقية، شددت على أنها لا تعتبر نفسها غائبة تمامًا، بل حضورها "متقطع" نتيجة إنتاجها لأعمالها الغنائية بشكل مستقل، إلى جانب انشغالها بالتزامات التمثيل التي تأخذ الأولوية حاليًا. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
فنانة سورية إلى مثواها الأخير.. رحلت بصمت عن 52 عاماً وسط غياب زملائها!
lebanon 24
20/05/2025 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب.. فنانة لبنانية تعود إلى الساحة (فيديو)
lebanon 24
20/05/2025 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانون اختفوا فجأة ولم يعد يعلم الجمهور عنهم شيئاً.. ما أسباب غيابهم؟
lebanon 24
20/05/2025 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة سورية تفجع بوفاة ابنها الشاب
lebanon 24
20/05/2025 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-05-19
09:32 | 2025-05-19
08:25 | 2025-05-19
06:33 | 2025-05-19
04:35 | 2025-05-19
03:45 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24