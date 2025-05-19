فنانة سورية غائبة.. ما السبب؟

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كشفت الفنانة عن تحضيراتها لمشروع درامي جديد، مشيرة إلى أنها لم توقّع عليه رسميًا بعد، ما يمنعها من تفاصيله في الوقت الحالي.وأوضحت رحال، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن غيابها عن موسم الفائت يعود إلى استمرار تصوير مسلسل "القدر"، النسخة المعربة من العمل ، والذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من النجوم السوريين.وأكدت أن عامل التوقيت يلعب دورًا محوريًا في مسيرة الفنان، مشيرة إلى أنها خسرت فرصًا تمثيلية عدة في السابق بسبب تداخل التزاماتها الفنية والعائلية، وعدم توافق توقيت المشاريع مع جدولها الشخصي.وفي سياق آخر، تحدثت نورا عن قضائها إجازة حالية في برفقة نجلها الأكبر، مؤكدة حرصها على زيارته بانتظام، واستثمار هذه الفترة في الراحة العائلية قبل العودة إلى الارتباط بأي أعمال فنية.وعن نشاطها الغنائي، كشفت رحال أنها تعتزم إطلاق أغنية منفردة جديدة في ، لكنها أشارت إلى أن تكاليف الإنتاج تشكل تحديًا كبيرًا في ظل عدم ارتباطها بشركة إنتاج. ورغم غيابها النسبي عن الساحة الموسيقية، شددت على أنها لا تعتبر نفسها غائبة تمامًا، بل حضورها "متقطع" نتيجة إنتاجها لأعمالها الغنائية بشكل مستقل، إلى جانب انشغالها بالتزامات التمثيل التي تأخذ الأولوية حاليًا. (ارم نيوز)