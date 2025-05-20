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المرأة

خبر يتناول سلاف فواخرجي... هذه حقيقته

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:34
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نفى نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بمنع الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن الظهور على شاشة التلفزيون السوري، أو حظر عرض أعمالها الفنية على الشاشة التلفزيونية عينها، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
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وجاء نفي النقيب بعد انتشار أنباء عن حظر فواخرجي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت أن النقابة أصدرت قرارًا بمنع سلاف من الظهور على القنوات التلفزيونية الرسمية في سوريا. (ارم نيوز)
 
 
 
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