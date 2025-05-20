خبر يتناول سلاف فواخرجي... هذه حقيقته

نفى نقيب الفنانين السوريين ، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بمنع الفنانة عن الظهور السوري، أو حظر عرض أعمالها الفنية على الشاشة التلفزيونية عينها، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وجاء نفي النقيب بعد انتشار أنباء عن حظر فواخرجي على نطاق واسع عبر ، التي زعمت أن النقابة أصدرت قرارًا بمنع سلاف من الظهور على القنوات التلفزيونية الرسمية في . (ارم نيوز)