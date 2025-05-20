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المرأة

بعد غياب… فنانة لبنانية تعود بإطلالة جريئة بفستان أبيض قصير

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:00
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نشرت الفنانة شيراز عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات، ظهرت فيها بإطلالات متنوعة.
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وكان أبرز ما لفت الأنظار صورة لها بفستان أبيض قصير ومكياج خفيف، أظهر جمالها وأناقتها.
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