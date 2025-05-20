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المرأة

سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة باللون الأشقر.. والجمهور في حالة ذهول

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:15
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فاجأت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بعد أن نشرت صورة جديدة لها على خاصية "الستوري"، ظهرت فيها بشعر أشقر. التغيير المفاجئ في لون شعرها لفت الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها، خاصة أن ملامحها بدت مختلفة تمامًا عما اعتاده المتابعون.
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الصورة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، وتصدرت الحديث بين معجبيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالة الجديدة، فيما فضّل آخرون شكلها السابق.
 
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