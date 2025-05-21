بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)

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أحيت الفنانة حفل خطوبة فرح ، وهي ابنة رجل الأعمال المصري الشهير باسل سماقية، مساء أمس الثلاثاء، برفقة الفنان وذلك داخل مقر إقامة العائلة في أحد أحياء الكبرى.وشهد الحفل حضورًا لافتًا ومتنوعاً لعدد كبير من نجوم الفن، والمجتمع، والإعلام، وسط أجواء احتفالية مميزة.وأبهرت ميريام الحضور بأدائها المميز، حيث قدمت باقة من أنجح أعمالها الفنية التي تمايل معها الضيوف، ما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا، وجعل الحفل لحظة لا تُنسى.وتألقت ميريام بفستان فضي طويل مكشوف الظهر.