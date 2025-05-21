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المرأة
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
21-05-2025
|
02:50
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أحيت الفنانة
ميريام فارس
حفل خطوبة فرح
سماقية
، وهي ابنة رجل الأعمال المصري الشهير باسل سماقية، مساء أمس الثلاثاء، برفقة الفنان
تامر حسني
وذلك داخل مقر إقامة العائلة في أحد أحياء
القاهرة
الكبرى.
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وشهد الحفل حضورًا لافتًا ومتنوعاً لعدد كبير من نجوم الفن، والمجتمع، والإعلام، وسط أجواء احتفالية مميزة.
وأبهرت ميريام الحضور بأدائها المميز، حيث قدمت باقة من أنجح أعمالها الفنية التي تمايل معها الضيوف، ما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا، وجعل الحفل لحظة لا تُنسى.
وتألقت ميريام بفستان فضي طويل مكشوف الظهر.
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