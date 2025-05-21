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المرأة

أجرت مؤخرا عملية تجميل.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بظهورها بملامح مختلفة (صور)

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:34
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تسببت الفنانة المصرية نجلاء بدر بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشرها صوراً لها من حضورها العرض الخاص لفيلم "المشروع X" بدت فيها بملامح مختلفة تماماً عما اعتاده جمهورها.
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ويعد ظهور نجلاء في العرض الخاص للفيلم هو الأحدث لها بعد خضوعها لعملية تجميل في وجهها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مجموعة صور ظهرت فيها بتغير كبير في ملامح وجهها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لنجلاء بدر، من العرض، أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من التحول اللافت في ملامحها.

وكانت نجلاء بدر قد أثارت حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو يوثّق خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

وظهرت نجلاء داخل غرفة العمليات، بدايةً من استعدادها للجراحة وحتى لحظة استعراض النتيجة النهائية، مما كشف عن تغييرات واضحة في ملامحها مقارنة بإطلالاتها السابقة.

وعلّق بعض المتابعين: "ما عرفتكِش، شكلك اتغير... النتيجة تحفة أوي، شكلك اتغير لكن قمر".(لها)
 
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