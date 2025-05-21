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المرأة
هيفاء وهبي تخرج عن المألوف وتلفت الأنظار بإطلالة مثيرة للدهشة (صورة)
Lebanon 24
21-05-2025
|
07:45
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نشرت النجمة
هيفاء وهبي
صورة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي طقماً رياضياً مع كعب عالي ونظارات شمسية.
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هذا اللوك الغريب، الذي جمع بين الأسلوب الرياضي والإطلالة الراقية، أثار نقاشات بين معجبيها حول تنسيقها غير المعتاد. بعض المتابعين اعتبروا أن الإطلالة تحمل لمسة من الجرأة والابتكار، بينما أبدى آخرون استغرابهم من الجمع بين ملابس الرياضة والكعب العالي.
ورغم الانتقادات، فإن الصورة حصدت العديد من التفاعلات والتعليقات من جمهورها، الذين اعتبروا أن
هيفاء
تمتلك القدرة على كسر القواعد والظهور دوماً بشكل غير تقليدي.
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