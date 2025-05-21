كيف علقت الإعلامية الشهيرة على خبر انفصالها عن زوجها الفنان؟ (صورة)

أثارت الإعلامية موجة من الجدل على ، إثر ردّها غير المباشر على منشور نُسب إلى النجم عقب إعلان انفصالهما رسميًا.وجاء تعليق مها الصغير عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث نشرت آية قرآنية تقول: "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين"، في ما اعتُبر ردًا بصيغة روحية وتأملية.

وقد رأى كثيرون في هذا التعليق تأكيدًا ضمنيًا للأنباء المتداولة حول تفاصيل الانفصال، دون اللجوء إلى إصدار أي بيان توضيحي أو الدخول في سجالات علنية، ما أضفى على الموقف طابعًا من الهدوء والغموض في آنٍ واحد.