Advertisement

المرأة

كيف علقت الإعلامية الشهيرة على خبر انفصالها عن زوجها الفنان؟ (صورة)

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1363820-638834389854837660.jpg
Doc-P-1363820-638834389854837660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الإعلامية مها الصغير موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ردّها غير المباشر على منشور نُسب إلى النجم أحمد السقا عقب إعلان انفصالهما رسميًا.
Advertisement

وجاء تعليق مها الصغير عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث نشرت آية قرآنية تقول: "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين"، في ما اعتُبر ردًا بصيغة روحية وتأملية.
 
d43dd634-f03e-4585-a4a2-877be67f55da


وقد رأى كثيرون في هذا التعليق تأكيدًا ضمنيًا للأنباء المتداولة حول تفاصيل الانفصال، دون اللجوء إلى إصدار أي بيان توضيحي أو الدخول في سجالات علنية، ما أضفى على الموقف طابعًا من الهدوء والغموض في آنٍ واحد. 

مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن انفصالها عن زوجها.. فنانة معروفة تخرج عن صمتها وترد (صورة)
lebanon 24
21/05/2025 19:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن كبير.. فنانة تنعى زوجها المخرج الشهير (صورة)
lebanon 24
21/05/2025 19:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ألغت متابعته.. أنباء عن انفصال فنان عن زوجته بعد خضوعه للتحقيق (صورة)
lebanon 24
21/05/2025 19:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستفز جمهور كارول سماحة بمنشورها عن وفاة زوجها.. شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
lebanon 24
21/05/2025 19:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2025-05-21
09:25 | 2025-05-21
07:45 | 2025-05-21
04:34 | 2025-05-21
02:50 | 2025-05-21
01:42 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24