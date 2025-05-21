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فنون ومشاهير
ياسمين رئيس تتعاقد على فيلم جديد
Lebanon 24
21-05-2025
|
15:15
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حالة من النشاط الفني المكثّف تمر بها الفنانة
ياسمين رئيس
خلال الأيام الحالية، وذلك بعد إعلانها قبل أيام عن تعاقدها على فيلم "
الست
لما" مع الفنانة الكبيرة يسرا.
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وعلمت "لها" أن ياسمين رئيس تعاقدت خلال الساعات الماضية على فيلم جديد بعنوان "عكس عكاس"، وهو من بطولتها منفردةً، لتواصل تألقها خلال الفترة الماضية بعد تقديمها فيلم "
الفستان الأبيض
" الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه واستطاع أن يحصد عدداً كبيراً من الجوائز في العديد من المهرجانات والمناسبات الفنية، إضافة الى مشاركتها في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع النجم
كريم محمود عبد العزيز
ودينا الشربيني.
وكانت المنتجة
ندى السبكي
قد كشفت عن تعاقدها مع ياسمين رئيس، للمشاركة في بطولة فيلم "الست لما"، ليكون التعاون الأول لها مع بطلة الفيلم النجمة يسرا، فيما تستمر التحضيرات للفيلم والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولته تمهيداً للبدء بتصويره خلال أيام. (لها)
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