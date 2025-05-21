Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمين رئيس تتعاقد على فيلم جديد

Lebanon 24
21-05-2025 | 15:15
A-
A+

Doc-P-1363897-638834487340688406.jpg
Doc-P-1363897-638834487340688406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حالة من النشاط الفني المكثّف تمر بها الفنانة ياسمين رئيس خلال الأيام الحالية، وذلك بعد إعلانها قبل أيام عن تعاقدها على فيلم "الست لما" مع الفنانة الكبيرة يسرا.
Advertisement

وعلمت "لها" أن ياسمين رئيس تعاقدت خلال الساعات الماضية على فيلم جديد بعنوان "عكس عكاس"، وهو من بطولتها منفردةً، لتواصل تألقها خلال الفترة الماضية بعد تقديمها فيلم "الفستان الأبيض" الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه واستطاع أن يحصد عدداً كبيراً من الجوائز في العديد من المهرجانات والمناسبات الفنية، إضافة الى مشاركتها في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع النجم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني.

وكانت المنتجة ندى السبكي قد كشفت عن تعاقدها مع ياسمين رئيس، للمشاركة في بطولة فيلم "الست لما"، ليكون التعاون الأول لها مع بطلة الفيلم النجمة يسرا، فيما تستمر التحضيرات للفيلم والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولته تمهيداً للبدء بتصويره خلال أيام. (لها)
مواضيع ذات صلة
ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى غوغل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
22/05/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد
lebanon 24
22/05/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرا بطلة فيلم جديد بعنوان الست لما
lebanon 24
22/05/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن إلغاء فيلم ياسمين عبد العزيز.. وهكذا ردت (صورة)
lebanon 24
22/05/2025 02:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2025-05-21
09:25 | 2025-05-21
08:43 | 2025-05-21
07:45 | 2025-05-21
04:34 | 2025-05-21
02:50 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24