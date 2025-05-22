ستتزوج خلال أيام.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بوداع العزوبية على البحر (صور)

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وكشفت ستيفاني من خلال الفيديوهات توديعها للعزوبية برفقة أهلها وأصدقائها.



وأطلت ستيفاني وهي ترتدي الأبيض مع صديقاتها على البحر. نشرت الممثلة صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على .وكشفت ستيفاني من خلال الفيديوهات توديعها للعزوبية برفقة أهلها وأصدقائها.وأطلت ستيفاني وهي ترتدي الأبيض مع صديقاتها على البحر.

يُذكر ان ستيفاني ستتزوج من خطيبها الفنان ، المعروف فنيًا باسم "زاف" في 24 أيار الحالي في مراسم ستُقام في ، فهل سيكون زفافهما "عرس الموسم"؟











