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المرأة
ستتزوج خلال أيام.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بوداع العزوبية على البحر (صور)
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:29
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نشرت الممثلة
ستيفاني عطالله
صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على
انستغرام
.
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وكشفت ستيفاني من خلال الفيديوهات توديعها للعزوبية برفقة أهلها وأصدقائها.
وأطلت ستيفاني وهي ترتدي الأبيض مع صديقاتها على البحر.
يُذكر ان ستيفاني ستتزوج من خطيبها الفنان
جوزيف عبود
، المعروف فنيًا باسم "زاف" في 24 أيار الحالي في مراسم ستُقام في
لبنان
، فهل سيكون زفافهما "عرس الموسم"؟
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