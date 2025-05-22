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المرأة

ستتزوج خلال أيام.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بوداع العزوبية على البحر (صور)

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:29
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نشرت الممثلة ستيفاني عطالله صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام.
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وكشفت ستيفاني من خلال الفيديوهات توديعها للعزوبية برفقة أهلها وأصدقائها.

وأطلت ستيفاني وهي ترتدي الأبيض مع صديقاتها على البحر. 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان ستيفاني ستتزوج من خطيبها الفنان جوزيف عبود، المعروف فنيًا باسم "زاف" في 24 أيار الحالي في مراسم ستُقام في لبنان، فهل سيكون زفافهما "عرس الموسم"؟  


 



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