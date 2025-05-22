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المرأة
خبر حزين.. ممثلة تفقد جنينها في الأسبوع الـ 22 من الحمل
Lebanon 24
22-05-2025
|
10:06
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فقدت الممثلة
التركية
وبطلة مسلسل "نبضات القلب" إيجه كوكينلي جنينها في الأسبوع الـ 22 من الحمل.
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وكتبت الممثلة إيجه كوكينلي عبر خاصية "الاستوري" في حسابها على "إنستغرام": تختبرنا الحياة أحياناً في أكثر نقاط ضعفنا.. لقد فقدنا طفلنا الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر والحب، بسبب مضاعفات مفاجئة ونادرة للغاية في الأسبوع الثاني والعشرين من حملي، عندما بدا أن كل شيء يسير على ما يرام".
وأضافت كوكينلي: "كان هناك احتمال بنسبة واحد في المئة لحدوث هذا الألم غير المتوقع، كما قال أطباؤنا.. رغم كل ما فعلناه طبياً، لم نتمكن من حمل ابنتنا الصغيرة بين أذرعنا".
وأعربت الممثلة التركية عن حزنها العميق، وأشارت إلى أنها وزوجها اختارا البقاء صامتين لفترة من الوقت بعد حصول هذه المأساة.
وختمت بالقول: نشكركم مقدماً على تفهمكم وحساسيتكم واحترامكم خلال هذه العملية.
وكانت الممثلة أعلنت عن حملها في منشورٍ لها بتاريخ 14 نيسان الماضي، وكتبت حينها: "تحول مفاجئ في الحبكة: نضيف شخصية جديدة إلى قصة الحب هذه قريباً. (فوشيا)
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