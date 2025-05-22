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المرأة

كارن وازن تتألق بفستان من إيلي صعب في "كان"

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:00
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تألقت النجمة ومدونة الموضة كارن وازن بفستان ذهبي خلاب ومميز بتصميمه الشفاف المطرز بالـ"ستراس" من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.
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ونشرت المؤثرة "وازن" الصور عبر حسابها في إنستغرام، فور انطلاقها إلى السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي لحضور الفيلم الفرنسي "La Venue de l'avenir".
 
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