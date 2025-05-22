23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كارن وازن تتألق بفستان من إيلي صعب في "كان"
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألقت النجمة ومدونة الموضة
كارن وازن
بفستان ذهبي خلاب ومميز بتصميمه الشفاف المطرز بالـ"ستراس" من توقيع المصمم العالمي
إيلي صعب
.
Advertisement
ونشرت المؤثرة "وازن" الصور عبر حسابها في إنستغرام، فور انطلاقها إلى السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي لحضور الفيلم الفرنسي "La Venue de l'avenir".
مواضيع ذات صلة
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
23/05/2025 08:19:03
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان من Dior .. رزان جمّال تتألّق في "كان"
Lebanon 24
بفستان من Dior .. رزان جمّال تتألّق في "كان"
23/05/2025 08:19:03
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نسرين طافش تتألق بفستان قصير وتستقطب الأنظار على إنستغرام
Lebanon 24
نسرين طافش تتألق بفستان قصير وتستقطب الأنظار على إنستغرام
23/05/2025 08:19:03
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هند صبري تتألق بفستان أحمر ومكياج برونزي
Lebanon 24
هند صبري تتألق بفستان أحمر ومكياج برونزي
23/05/2025 08:19:03
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بخاف أطلع لوحدي بالاسنسور".. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل مع نادين نسيب نجيم (فيديو)
Lebanon 24
"بخاف أطلع لوحدي بالاسنسور".. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل مع نادين نسيب نجيم (فيديو)
00:26 | 2025-05-23
23/05/2025 12:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هيلدا خليفة تستذكر إطلالتها في "موريكس دور 2024"
Lebanon 24
هيلدا خليفة تستذكر إطلالتها في "موريكس دور 2024"
14:55 | 2025-05-22
22/05/2025 02:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. ممثلة تفقد جنينها في الأسبوع الـ 22 من الحمل
Lebanon 24
خبر حزين.. ممثلة تفقد جنينها في الأسبوع الـ 22 من الحمل
10:06 | 2025-05-22
22/05/2025 10:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانة شهيرة.. والدتها توفيت بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانة شهيرة.. والدتها توفيت بعد صراع مع المرض
08:19 | 2025-05-22
22/05/2025 08:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان جريء.. لاميتا فرنجية تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بفستان جريء.. لاميتا فرنجية تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
04:54 | 2025-05-22
22/05/2025 04:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
Lebanon 24
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
01:52 | 2025-05-22
22/05/2025 01:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:26 | 2025-05-23
"بخاف أطلع لوحدي بالاسنسور".. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل مع نادين نسيب نجيم (فيديو)
14:55 | 2025-05-22
هيلدا خليفة تستذكر إطلالتها في "موريكس دور 2024"
10:06 | 2025-05-22
خبر حزين.. ممثلة تفقد جنينها في الأسبوع الـ 22 من الحمل
08:19 | 2025-05-22
الموت يؤلم فنانة شهيرة.. والدتها توفيت بعد صراع مع المرض
04:54 | 2025-05-22
بفستان جريء.. لاميتا فرنجية تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
03:29 | 2025-05-22
ستتزوج خلال أيام.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بوداع العزوبية على البحر (صور)
فيديو
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
03:08 | 2025-05-22
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
23/05/2025 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24