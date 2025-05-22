كارن وازن تتألق بفستان من إيلي صعب في "كان"

Advertisement

تألقت النجمة ومدونة الموضة بفستان ذهبي خلاب ومميز بتصميمه الشفاف المطرز بالـ"ستراس" من توقيع المصمم العالمي .ونشرت المؤثرة "وازن" الصور عبر حسابها في إنستغرام، فور انطلاقها إلى السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي لحضور الفيلم الفرنسي "La Venue de l'avenir".