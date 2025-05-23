Advertisement

المرأة

بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:25
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت خبيرة التجميل شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري عن سبب غلق عيادتها في مصر قبل إعادة فتحها عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من وزارة الصحة المصرية وإدارة العلاج الحر، كما ردت على الانتقادات التي طالت عملها بمجال التجميل من دون أن تكون طبيبة.
Advertisement

وقالت شام خلال مقابلة مع "العربية": "غلق عيادتي غلطة المحامي اتأخر شوية في توقيت إجراءات العيادة".

وعن انتقادات عملها في مجال التجميل على رغم من أنها ليست طبيبة قالت: "الطب والعلم بيكملوا بعض، والعلماء والكيميائيين هما اللي بيعملوا مستحضرات التجميل، فالعلم والطب بيكملوا بعض".

وكانت شام أعلنت عن إعادة افتتاح عيادتها واستئناف العمل بكامل طاقتها، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من وزارة الصحة المصرية، وتم رسميًا إنهاء كافة الإجراءات القانونية واستلام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن تقديم خدمات طبية وتجميلية على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.

وأعربت شام عن شكرها العميق لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر على الدعم والتعاون الذي قدمتاه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والمهنية من جانبهما كان لها بالغ الأثر في تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص، مما يعكس التزام الدولة بدعم الكيانات الطبية الجادة والمُلتزمة.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
أول تعليق من عيادة شام الذهبي بعد إغلاقها في القاهرة
lebanon 24
23/05/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة دعم جديدة من أصالة لابنتها شام الذهبي
lebanon 24
23/05/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تستعيد شبابها... أجرت عمليّة تجميل (فيديو)
lebanon 24
23/05/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك أحمد زاهر تردّ على انتقادات مسلسل "سيد الناس"
lebanon 24
23/05/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:40 | 2025-05-23
00:26 | 2025-05-23
23:00 | 2025-05-22
14:55 | 2025-05-22
10:06 | 2025-05-22
08:19 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24