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المرأة
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
23-05-2025
|
02:25
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كشفت خبيرة التجميل
شام
الذهبي ابنة الفنانة
السورية
أصالة نصري
عن سبب غلق عيادتها في مصر قبل إعادة فتحها عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من
وزارة الصحة المصرية
وإدارة العلاج الحر، كما ردت على الانتقادات التي طالت عملها بمجال التجميل من دون أن تكون طبيبة.
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وقالت شام خلال مقابلة مع "العربية": "غلق عيادتي غلطة المحامي اتأخر شوية في توقيت إجراءات العيادة".
وعن انتقادات عملها في مجال التجميل على رغم من أنها ليست طبيبة قالت: "الطب والعلم بيكملوا بعض، والعلماء والكيميائيين هما اللي بيعملوا مستحضرات التجميل، فالعلم والطب بيكملوا بعض".
وكانت شام أعلنت عن إعادة افتتاح عيادتها واستئناف العمل بكامل طاقتها، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من
وزارة الصحة
المصرية
، وتم رسميًا إنهاء كافة الإجراءات القانونية واستلام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن تقديم خدمات طبية وتجميلية على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.
وأعربت شام عن شكرها العميق لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر على الدعم والتعاون الذي قدمتاه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والمهنية من جانبهما كان لها بالغ الأثر في تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص، مما يعكس
التزام
الدولة بدعم الكيانات الطبية الجادة والمُلتزمة.(لها)
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