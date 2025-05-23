بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)

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كشفت خبيرة التجميل الذهبي ابنة الفنانة عن سبب غلق عيادتها في مصر قبل إعادة فتحها عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من وإدارة العلاج الحر، كما ردت على الانتقادات التي طالت عملها بمجال التجميل من دون أن تكون طبيبة.وقالت شام خلال مقابلة مع "العربية": "غلق عيادتي غلطة المحامي اتأخر شوية في توقيت إجراءات العيادة".وعن انتقادات عملها في مجال التجميل على رغم من أنها ليست طبيبة قالت: "الطب والعلم بيكملوا بعض، والعلماء والكيميائيين هما اللي بيعملوا مستحضرات التجميل، فالعلم والطب بيكملوا بعض".وكانت شام أعلنت عن إعادة افتتاح عيادتها واستئناف العمل بكامل طاقتها، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من ، وتم رسميًا إنهاء كافة الإجراءات القانونية واستلام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن تقديم خدمات طبية وتجميلية على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.وأعربت شام عن شكرها العميق لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر على الدعم والتعاون الذي قدمتاه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والمهنية من جانبهما كان لها بالغ الأثر في تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص، مما يعكس الدولة بدعم الكيانات الطبية الجادة والمُلتزمة.(لها)