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المرأة
بعد الحديث عن علاقتها بالمنتجين الأربعة الراحلين... فنانة تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
23-05-2025
|
16:00
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انهارت الفنانة
دينا فؤاد
بالبكاء على الهواء مباشرة، خلال حديثها عن علاقتها بالمنتجين الأربعة الراحلين:
حسام شوقي
،
محمود كمال
، فتحي
إسماعيل
، وتامر فتحي.
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وخلال استضافتها في برنامج "آخر النهار"، قالت دينا وهي تغالب دموعها: "كانت علاقتي بيهم من 2019 وحتى خبر الوفاة، علاقة أخوية وبعتبرهم جزء من عيلتي من كتر ما كانوا سند ومحترمين وجدعان".
وتابعت: "الموضوع مش بس كان شغل، لا.. ده كان صداقة وأخوة، وفقدت 3 من عيلتي في حادث مروع، الموضوع كان كبير والخروج منه كان صعب، وكنت حاسة في كواليس حكيم
باشا
اني مفتقداهم".
وأضافت: "اكتشفت إني كل ما بكبر في السن، كل ما بقيت بتأثر بكل حاجة أكتر ما كنت وأنا صغيرة، وكل حاجة بقيت بتوجعني أكتر".
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