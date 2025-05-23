بعد الحديث عن علاقتها بالمنتجين الأربعة الراحلين... فنانة تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

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وخلال استضافتها في برنامج "آخر النهار"، قالت دينا وهي تغالب دموعها: "كانت علاقتي بيهم من 2019 وحتى خبر الوفاة، علاقة أخوية وبعتبرهم جزء من عيلتي من كتر ما كانوا سند ومحترمين وجدعان".وتابعت: "الموضوع مش بس كان شغل، لا.. ده كان صداقة وأخوة، وفقدت 3 من عيلتي في حادث مروع، الموضوع كان كبير والخروج منه كان صعب، وكنت حاسة في كواليس حكيم اني مفتقداهم".وأضافت: "اكتشفت إني كل ما بكبر في السن، كل ما بقيت بتأثر بكل حاجة أكتر ما كنت وأنا صغيرة، وكل حاجة بقيت بتوجعني أكتر".