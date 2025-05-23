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المرأة
بعد دفع الشركة تعويضاً مالياً قدره 2 مليون جنيه... هذا جديد خلاف شيرين عبد الوهاب وروتانا
Lebanon 24
23-05-2025
|
23:00
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بدأت الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية، بإعادة نشر أغانيها على مختلف المنصات الموسيقية، بعد انتهاء أزمتها مع شركة "
روتانا
للصوتيات والمرئيات" التي أدت سابقًا إلى حذف أعمالها من "
يوتيوب
" وغيرها من التطبيقات.
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وتضمنت الخطوة عودة الأغاني التي تم سحبها، بالإضافة إلى إصدار أعمال جديدة أتاحتها
شيرين
للجمهور عبر منصات مثل "أنغامي"، في إشارة واضحة إلى تجاوز الخلاف القانوني الذي استمر لأشهر.
وكان المستشار
ياسر قنطوش
، محامي الفنانة، قد أعلن في وقت سابق أن
محكمة القاهرة الاقتصادية
أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بانتهاء العلاقة التعاقدية بين شيرين و"روتانا"، كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه للفنانة بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة النزاع.
وأوضح قنطوش أن موكلته التزمت ببنود العقد وسددت الشرط الجزائي المطلوب منها، مؤكدًا أن حذف أعمالها من المنصات لم يكن مستندًا إلى أي أساس قانوني، ومطالبًا "روتانا" باحترام حكم المحكمة وتنفيذه دون تأخير.
وتأتي عودة شيرين للنشر الرقمي في سياق استعادة حقوقها الفنية وفتح صفحة جديدة بعيدًا عن التوتر القضائي، ما يتيح لها حرية التعامل مع منصات مختلفة وتقديم محتوى فني دون قيود.
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