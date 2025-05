شاركت مشهورة مواقع التواصل يمنى المعروفة بلقب "الدكتورة يومي" مع زوجها من أصل غورهان كيزيلوز في حفل AmfAR 2025، الحدث السنوي الأبرز على هامش " ".



وحضرت يومي مع زوجها في أول ظهور رسمي لهما بعد الاعلان عن زواجها الأسبوع الماضي.

وتألقت على السجادة الحمراء بفستان أنيق بتصميم بسيط ومجسم من دون أكمام يبرز رشاقتها باللون "الروز الذهبي" اللامع والمبهر، وأكملت اطلالتها بطقم فخم من المجوهرات بتصميم الأفعى من Bulgari، مع الساعة الاستثنائية والنادرة بحزامها الوردي وتصميمها المميّز وخاتم زواجها المميّز.

ووثقت يومي تواجدها مع زوجها في مزاد علني خاص بالحفل الخيري عبر ، حيث اشترى لها لوحة اليزابيت التي تحمل اسم The lightness of being بـ340 ألف ، وقد عبّرت عن حماسها وسعادتها بهذا الانتصار الذي حققته وحصولها على اللوحة من الفنان البريطاني كريس ليفين.



يذكر أن يومي أعلنت عن زواجها من الشاب التركي بشكل مفاجئ، وهو من رواد الأعمال في قطاع والعملات الرقمية والألعاب الألكترونية، ويشاع بأن ثروته تقترب من المليار دولار.(لها)