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فنون ومشاهير

زينة تعود للسينما بتجربة جديدة

Lebanon 24
24-05-2025 | 23:00
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تعود الفنانة زينة الى السينما بعد غياب عامين، منذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الإسكندراني" مع الفنان أحمد العوضي، حيث تخوض تجربة فنية مختلفة عما سبق أن قدمته من قبل، من خلال تجسيد شخصية مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"، الذي تشارك بطولته الى جانب الفنان أحمد عيد.
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وتدور أحداث الفيلم حول سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات التي تنشأ بين الشخصيتين في إطار درامي مشوّق، ويُجرى تصوير العمل حاليًا. (لها)
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