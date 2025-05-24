21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زينة تعود للسينما بتجربة جديدة
Lebanon 24
24-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعود الفنانة زينة الى السينما بعد غياب عامين، منذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الإسكندراني" مع الفنان
أحمد العوضي
، حيث تخوض تجربة فنية مختلفة عما سبق أن قدمته من قبل، من خلال تجسيد شخصية مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"، الذي تشارك بطولته الى جانب الفنان
أحمد عيد
.
Advertisement
وتدور أحداث الفيلم حول سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات التي تنشأ بين الشخصيتين في إطار درامي مشوّق، ويُجرى تصوير العمل حاليًا. (لها)
مواضيع ذات صلة
قريباً.. "سينما الكوليزيه" تعود إلى الحمرا
Lebanon 24
قريباً.. "سينما الكوليزيه" تعود إلى الحمرا
25/05/2025 06:57:18
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يختار ديفيد زيني رئيساً جديداً للشاباك
Lebanon 24
نتنياهو يختار ديفيد زيني رئيساً جديداً للشاباك
25/05/2025 06:57:18
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة توّجه رسالة غامضة والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
زينة توّجه رسالة غامضة والجمهور يتفاعل
25/05/2025 06:57:18
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... زينة مكي تكشف عمرها الحقيقيّ
Lebanon 24
بالصور... زينة مكي تكشف عمرها الحقيقيّ
25/05/2025 06:57:18
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهدوا الصور.. ريتا حرب تثير الجدل بفستان مكشوف وإطلالة جريئة
Lebanon 24
شاهدوا الصور.. ريتا حرب تثير الجدل بفستان مكشوف وإطلالة جريئة
15:30 | 2025-05-24
24/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صورة انتخابية" لملكة جمال لبنان السابقة.. إبتسامة و "تصويت"
Lebanon 24
"صورة انتخابية" لملكة جمال لبنان السابقة.. إبتسامة و "تصويت"
14:10 | 2025-05-24
24/05/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة مؤثرة... هكذا احتفلت ابنة عاصي الحلاني بذكرى خطوبتها (صور)
Lebanon 24
برسالة مؤثرة... هكذا احتفلت ابنة عاصي الحلاني بذكرى خطوبتها (صور)
10:28 | 2025-05-24
24/05/2025 10:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب جدًا.. أفعى تدخل غرفة رجل وتقف بوجهه
Lebanon 24
فيديو مرعب جدًا.. أفعى تدخل غرفة رجل وتقف بوجهه
10:12 | 2025-05-24
24/05/2025 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخيرًا قصّيته".. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك شعر قصير (صور)
Lebanon 24
"أخيرًا قصّيته".. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك شعر قصير (صور)
07:56 | 2025-05-24
24/05/2025 07:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور حكم بسجن بطل "حريم السلطان" التركي الشهير.. هذه تهمته
Lebanon 24
صدور حكم بسجن بطل "حريم السلطان" التركي الشهير.. هذه تهمته
02:30 | 2025-05-24
24/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ستيفاني عطالله تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت خلال حفل الزفاف
Lebanon 24
بالفيديو: ستيفاني عطالله تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت خلال حفل الزفاف
10:16 | 2025-05-24
24/05/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
24/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نتائج الإنتخابات البلدية في الجنوب.. قائمة بأبرز الفائزين
Lebanon 24
آخر نتائج الإنتخابات البلدية في الجنوب.. قائمة بأبرز الفائزين
16:56 | 2025-05-24
24/05/2025 04:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثرت وبكت خلال حفل زفافها.. كلمات مؤثرة من ستيفاني عطالله لزوجها زاف (فيديو)
Lebanon 24
تأثرت وبكت خلال حفل زفافها.. كلمات مؤثرة من ستيفاني عطالله لزوجها زاف (فيديو)
11:00 | 2025-05-24
24/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:30 | 2025-05-24
شاهدوا الصور.. ريتا حرب تثير الجدل بفستان مكشوف وإطلالة جريئة
14:10 | 2025-05-24
"صورة انتخابية" لملكة جمال لبنان السابقة.. إبتسامة و "تصويت"
10:28 | 2025-05-24
برسالة مؤثرة... هكذا احتفلت ابنة عاصي الحلاني بذكرى خطوبتها (صور)
10:12 | 2025-05-24
فيديو مرعب جدًا.. أفعى تدخل غرفة رجل وتقف بوجهه
07:56 | 2025-05-24
"أخيرًا قصّيته".. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك شعر قصير (صور)
04:00 | 2025-05-24
بعد عرض البكيني.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تلفت الأنظار فمن هي؟ (فيديو)
فيديو
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
25/05/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24