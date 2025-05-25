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فيديو
التقت بوالدها بعد 15 عامًا وسامحته.. هبة نور تتكلم عن معاناتها وترد على "لطشة" بسام كوسا (فيديو)
Lebanon 24
25-05-2025
|
01:41
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في حلقة من
بودكاست
"عندي سؤال" عبر منصة وقناة "المشهد"، تحدثت الممثلة
السورية
هبة نور
مع الإعلامي
محمد قيس
عن مراحل حياتها، بدءًا من الطفولة وحتى الأزمات التي مرت بها.
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وعندما سُئلت عن اختيارها بين الأبيض والأسود، اختارت الأبيض، مشيرة إلى أن المرحلة الأخيرة من حياتها كانت صعبة لكنها تمكنت من تجاوزها. وأكدت هبة نور أنها ترى في الأزمات فرصًا للنضج والهدوء، وأنها دائمًا تشكر الله على كل ما تمر به، مع إيمانها بالقدر.
وأشارت نور إلى أنّها نشأت مع أمها وجديها وأخيها، فيما كان والدها غائبًا بعد انفصاله عن والدتها بينما كانت لا تزال في الـ 4 من عمرها. وأوضحت هبة نور أن والدتها قد حاولت أن تكون لها الأم والأب، ولكن غياب الأب لا يعوض.
وقالت إنها كانت تخاف على أخيها الصغير أكثر من خوفها على نفسها، وشعرت أن عليها أن تكون له الأب والأم معًا.
وأضافت أنها حين كانت تُسأل عن والدها، كانت تختار الصمت، ولم تعبر عن معاناتها لأحد، واختارت أن تبكي وحدها، وأن تظهر قوتها أمام الآخرين حتى تتمكن من تعويض غياب والدها أمام أخيها.
وذكرت هبة نور أنها التقت بوالدها مجددًا في سن الـ 15 بعد غياب طويل، لكنها لم تعاتبه، وقالت: "ما عبرت صرت أفكر بحالي، أنا أقوى من لحظة".
وبعد وفاته، سامحته من قلبها، وقالت: "إذا ما سامحت، ما راح أعيش، بسامح كرمال طاقتي أنا". وذكرت أنها لا تحب طاقة الكره والحب، ولذا تفضل التسامح.
في سياق الحديث، ذكر الإعلامي محمد قيس التصريحات التي أطلقها الفنان
بسام كوسا
حول من يستغلون الفن كغطاء لمهن أخرى. فعقبت هبة
نور على
هذا بأنها ليست معنية بشكل مباشر لكنها ترى في قوله شيئًا من الحقيقة.
وقالت هبة نور: "أنا ما بستخدم المهنة كستار، أنا بحبها، وبحترم اسمي، واسم هبة نور ما رح استهين فيه أبدًا".
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